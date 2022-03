La Policía acude a disolver piquetes en los polígonos y denuncian el apedreamiento de un autobús

Debido a la huelga de transporte que se está produciendo a nivel nacional y a la que se han sumado los transportistas autónomos y de pequeñas empresas en Córdoba, se están produciendo piquetes en varios de los polígonos de la capital. En la noche de este miércoles, según han informado fuentes de la Policía Local a Cordópolis, agentes de esta junto con la Policía Nacional han tenido que actuar tras la formación de estos. Además, un autobús en La Torrecilla ha recibido el impacto de piedras en la luna delantera mientras circulaba, según han confirmado fuentes policiales a este periódico.

Los agentes de la Policía Nacional junto con la Policía Local han tenido que personarse en estos polígonos para disuadir su formación, escoltando a los camiones que tenían que salir de estos y a los que impedían su paso. Sin embargo, según han detallado, no se ha realizado ninguna intervención de fuerza. Ambos cuerpos de seguridad se encargan de la vigilancia del polígono de La Torrecilla y el parque logístico debido a la huelga de camiones.

Este miércoles la Policía Local ha tenido que comunicar al CNP la fractura de la luna delantera de un vehículo que un grupo de personas ha provocado con piedras, mientras este circulaba a la altura de Las Quemadas.

Por su parte, el delegado de Comercio en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez ha señalado este miércoles ante los medios de comunicación que “los piquetes están ejerciendo un control muy grande” hacia los camiones de las cadenas que “tienen unos canales de distribución propios”. Álvarez ha manifestado que se encuentran a la expectativa de ver cómo evoluciona la situación.

