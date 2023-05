Pobres entre los ricos: los barrios con más renta de Córdoba, muy lejos de los más acomodados de España

La renta media por habitante de los barrios más ricos de Córdoba está muy lejos de la de los lugares más acomodados de España, según se desprende del último informe de Indicadores Urbanos difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque las diferencias entre barrio rico y barrio pobre en Córdoba son abismales (la renta media de Ronda de los Tejares es prácticamente el triple que la de Las Palmeras), la diferencia con los lugares más acomodados de España es similar.

La renta media por habitante en Córdoba es, de hecho, una de las más bajas de España: 11.790,63 euros. Sin embargo, Córdoba dispone de dos zonas donde se superan los 17.000 euros de renta media por habitante: Ronda de los Tejares y El Brillante (que incluye también a El Naranjo y Mirabueno). En la zona de Tejares-Molinos Alta-San Cayetano la renta media es de 17.715,96 euros por habitante. La zona más acomodada de España es El Viso, en Madrid. Allí la renta media es de 40.815 euros. Es decir, el barrio más rico de España dispone de más del doble de la renta del más acomodado de Córdoba.

Aún así, Córdoba se queda muy lejos del resto de zonas acomodadas de España. En Recoletos, también en Madrid, la renta media es de 37.067 euros. En Castellana, de 36.660. En Las Tres Torres, en Barcelona, se va a casi 33.000 euros. O en Armentia, en Vitoria (que ocupa el puesto número 15 a nivel nacional), la renta media por habitante es de 27.499 euros. Es decir, 10.000 euros más que en Córdoba.

La ciudad, además, tiene el hándicap de contar con tres de los barrios más pobres de España: Las Palmeras, el Guadalquivir y el Sector Sur. En los dos primeros barrios la renta media no alcanza ni los 7.500 euros. En el Sector Sur apenas supera los 8.000 euros.

En el resto de barrios de la ciudad de Córdoba no hay tantas diferencias. La zona sur y sureste, por ejemplo, no llega a los 10.000 euros, como le ocurre a la Fuensanta, al Campo de la Verdad o a Fátima. Lo mismo ocurre en barriadas periféricas como Villarrubia, El Higuerón o Alcolea, formando una especie de cinturón. En cambio, la renta supera esa cifra y se aproxima a los 15.000 euros conforme los barrios se van cerrando hacia el centro y hacia el norte de la ciudad de Córdoba.

