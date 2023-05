Tres barrios de Córdoba, entre los quince más pobres de España

Las Palmeras, el Polígono Guadalquivir y el Sector Sur repiten un año más entre los quince barrios más podres de España, según la edición 2023 de los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE), enmarcados en el proyecto europeo Urban Audit sobre las condiciones de vida en las ciudades de la Unión Europea.

Un informe en el que, un año más, repite el Polígono Sur de Sevilla como el barrio de menor renta neta media anual por habitante de toda España, seguido otra vez de Los Pajaritos y Amate y con un total de seis barrios de la capital andaluza entre los 15 con menor renta neta media anual por persona de toda España.

En el caso cordobés, los barrios con menos renta que aparecen en este listado son Las Palmeras, en sexta posición (con 7.483 euros de renta media anual por habitante), el Guadalquivir, en séptimo lugar (con 7.488 euros de renta media) y el Sector Sur, en el puesto número 13 (8.112 euros).

Según dicho estudio estadístico, consultado por Europa Press y relativo a las ciudades españolas de más de 250.000 habitantes, el Polígono Sur repite como barrio con menor renta neta media anual por habitante de toda España, con 5.816 euros por persona frente a los 5.666 euros del estudio publicado en 2022; seguido de Los Pajaritos y Amate con 6.043 euros por persona frente a los 6.042 euros por habitante reflejados en la edición anterior; y cuatro barrios de la ciudad más en los puestos cuarto, décimo, undécimo y décimo segundo, del total de 15 barrios con menor renta neta media anual por persona.

Tales conclusiones derivan, según precisa el Instituto Nacional de Estadística, de datos cosechados respecto a 2020 en todas las ciudades de más de 250.000 habitantes.

Así, en el apartado de “barrios con mayor y menor renta” del citado estudio estadístico, el INE indica que “las rentas más bajas se localizaron en Sevilla -zonas 5-A (barrio Polígono Sur del distrito Sur) con 5.816 euros, y 4-E (barrios de Los Pajaritos y Amate del distrito Cerro-Amate), con 6.043 euros”.

El citado informe refleja, en otro orden de cosas, que la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra figura en el puesto número 12 del listado de municipios españoles con menor esperanza de vida, con una media de 81,2 años; siendo incluida además esta localidad como la número 14 con mayor tasa de paro con un 21,2 por ciento.

Para dicha conclusión, el INE combina los datos de 2022 de la Encuesta de Población Activa (EPA) y del paro registrado del Servicio Público de Empleo Estatal.

