El Pleno aprueba el presupuesto del Ayuntamiento para 2022 con el acuerdo de PP, Cs y Vox

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves el proyecto de presupuestos municipales para la ciudad en el año 2022. El documento ha salido adelante con los votos a favor de los socios del gobierno local -PP y Cs- y la abstención acordada con estos del grupo de Vox que, pese a criticar la tardanza y las cuentas presentadas, ha posibilitado la aprobación de las cuentas.

Además, desde los grupos de la izquierda, se ha denunciado que, por primera vez, se hayan traído a votación los presupuestos sin el preceptivo informe del Consejo Social y Económico de la ciudad, por lo que han criticado que el expediente de las cuentas esté incompleto. El PSOE ha hecho constar una consulta al secretario del Pleno para saber si la omisión del informe del Consejo Social podría causar la nulidad de la aprobación del presupuesto. El secretario ha explicado que, una vez pedido el informe en tiempo y forma, si no se emite en el plazo establecido, "se entiende positivo" y en todo caso se podría aportar antes de la aprobación definitiva del presupuesto.

El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), ha presentado el presupuesto mirando al "escenario de incertidumbre" que se ha abierto con la guerra en Ucrania y las consecuencias económicas que está trayendo. "Las cuentas están preparadas para adaptar la realidad de Córdoba al escenario de incertidumbre. Hay margen de maniobra en lo social y en los servicios públicos para adaptar las cuentas. Si el conflicto se alargar puede haber consecuencias para la economía y la sociedad. El encarecimiento de la energía ya está afectando al tejido productivo de todo el mundo. El escenario no es fácil".

Inversiones y bajada de impuestos

El documento de presupuestos logra así la aprobación inicial en el Pleno, después de su aprobación en la Junta de Gobierno Local y de haber superado todos los trámites administrativos. El proyecto de presupuesto recoge un consolidado del Ayuntamiento de 333,5 millones de euros, frente a los 342 millones del año pasado, por lo que se observa una bajada general del 2,55% en las cuentas, que el gobierno local argumenta porque este año ya no se incluyen 31 millones de transferencia para la base militar del Ejército de Tierra. El Consistorio prevé unos ingresos de 458 millones de euros, frente a los 463 del año anterior.

Las cuentas recogen una inversiones reales de 15.535.000 euros, lo que supone una subida del 9,4% con respecto al ejercicio anterior. Las transferencias corrientes suben un 16% al duplicar la Junta de Andalucía su aportación por la Ley de Dependencia. Entre los gastos, Personal asciende a 205 millones de euros y gastos corrientes y de servicios a 146 millones.

Desde el equipo de gobierno se ha puesto el foco en que el documento recoge una nueva bajada de impuestos -la tercera de este mandato-. Los impuestos directos caen un 4,44% hasta 122 millones de euros y los impuestos indirectos sube un 20,4% hasta los 13,7 millones de euros.

El PP ha presentado 12 enmiendas a su presupuesto, que han sido votadas antes y aparte, saliendo adelante todas ellas, entre las que se encuentran partidas para la Agrupación de Cofradías, la Cruz Blanca o Fundecor, entre otras entidades.

El socio de gobierno local, Ciudadanos, su portavoz David Dorado ha destacado "la tercera bajada de impuestos del mandato" y una "importante apuesta inversora para reactivar la economía de la ciudad y proteger a los que más lo necesitan, con una clara apuesta social".

Salida a proyectos enquistados como Centro de Convenciones, nuevas apuestas como los fondos de la Fundación Thyssen, la base logística como locomotora, y las obras en los barrios de la ciudad. Una enmineda de Cs para subvenciones del Imdeco se ha aprobado con la votación.

Vox critica el fondo y las formas de las cuentas que salen adelante con su abstención

Por su parte, desde Vox, se ha dado luz verde al presupuesto con la absención en sus votos necesarios, pese a lo cual su portavoz, Paula Badanelli, ha criticado las cuentas de PP y Cs. "El primer trimestre del año se ha perdido" ha dicho sobre la tardanza en presentar el presupuesto de este año que "llega tarde y no es el presupuesto que haría Vox. Pero no vamos a ser el tonto útil del gobierno municipal para que cargue en Vox que en esta ciudad no se haga nada. Sale adelante cuatro meses tarde por la incapacidad absoluta de este equipo de gobierno, el peor que ha pasado por este Ayuntamiento en el peor momento cuando hacía falta gente capaz".

Badanelli ha desgranado una retahíla de proyectos que considerada inacabados en la ciudad y de falta de gestión, y ha advertido al gobierno local que "este es su último año y ya han perdido un trimestre por su absoluta incapacidad de gestión". "Nunca se ha tratado peor a esta oposición. Hagan ustedes algo de lo que prometieron, de lo que han vuelto a prometer o algo bueno para esta ciudad. Van ustedes a pasar sin pena ni gloria", ha expuesto la portavoz de Vox en su intervención previa a la votación.

PSOE, IU y Podemos en contra del número de subvenciones “a dedo”

En la bancada de la izquierda, IU y Podemos han presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos que ha sido rechazada. Por su parte, desde el PSOE han presentado 30 enmiendas, de las que se han aprobado tres, entre las que se incluye la de apoyo al comercio en Huerta de la Reina.

Desde el PSOE, tras criticar que las cuentas no tengan el informe del Consejo Social, su portavoz Isabel Ambrosio ha criticado la tardanza con cuatro meses de retraso en presentar los presupuestos. "Los problemas de Córdoba se quedarán sin resolver", ha augurado, además de criticar la cantidad de subvenciones nominativas que otorga el gobierno municipal, sin pasar por control alguno.

Asimismo, ha expuesto su falta de confianza hacia el gobierno local por los compromisos “incumplidos” en los acuerdos de presupuestos y de remanentes del pasado año cuando fue el PSOE el grupo que con su abstención posibilitó que se aprobaran los presupuestos de 2021.

Por su parte, desde Izquierda Unida (IU) ha presentado varias enmiendas que se han rechazado salvo una sobre el aumento de presupuesto para el Consejo Municipal de la Mujer. IU ha criticado "la inejecución de casi 200 millones de euros, casi la mitad del presupuesto, en materia de inversiones". Además, han afeado los informes de Intervención que "señalan la falta de gestión absoluta" y ha advertido de la "pérdida de ingresos por parte del Ayuntamiento, que no se puede compensar con ese dinero ya señalados para fines concretos".

Doblas ha señalado la falta de personal que deviene de "las políticas restrictivas de leyes del Gobierno de Mariano Rajoy" y ha puesto el foco en que el 45% de las subvenciones del Ayuntamiento se han dado "a dedo" pese a que "entran perfectamente ser proyectos de concurrencia competitiva, porque no están cumpliendo ningún servicio que no pueda hacer el Ayuntamiento por sí mismo".

"Los presupuestos carecen de una mínima planificación, ha llegado el momento de parar y no endeudar más al Ayuntamiento, porque esos 185 millones en la caja hay que ejecutarlos y hay que pagar. Y no mentir más a la ciudadanía".

Desde Podemos, su portavoz, Cristina Pedrajas, ha criticado los presupuestos por contar con "menos ingresos y muchas subvenciones nominativas cercanas a 8 millones", además de "autoenmiendas" del propio gobierno local al proyecto de presupuestos "con más subvenciones nominativas sin pasar por ningún órgano de fiscalización ni concurrencia competitiva".

Además, ha indicado que la "previsión presupuestaria está rayando la ilegalidad, rozando el máximo que permite la ley del 50% en estos procesos nominativos. La ley dice que deben ser muy excepcionales y muy justificados". Y ha criticado que las cuentas tengan "menos perspectiva de género y nada de memoria histórica", además de ser "cero Participativos: no tienen el informe del Consejo Social, pasan del dictamen del Consejo del Movimiento Ciudadano, no tienen informe de Impacto de Género y no tienen en cuenta a los tres grupos de la oposición".