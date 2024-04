Piden que el Ayuntamiento elija “especies adecuadas” para los nuevos árboles del Arenal

La Plataforma Ciudadanos por Córdoba, conformada por varias asociaciones de vecinos de la capital, ha pedido al Ayuntamiento que elija “especies adecuadas” para los nuevos árboles que se plantarán en el recinto ferial de El Arenal. El gobierno local ha anunciado en la Comisión de Feria que este año se plantarán 160 nuevos árboles en este espacio de la ciudad, en nuevas líneas de arboleda y también en alcorques vacíos actualmente.

Ante este anuncio, desde la Plataforma Ciudadanos por Córdoba señalan en un comunicado, que después de 30 años, “ya es hora de plantarle al Arenal las especies adecuadas, para lo que proponemos se reconsidere y se proyecte un gran número de algarrobos, de casuarinas y de pinos piñoneros ( que son los de copa más amplia y longeva); en definitiva, especies muy rústicas, de madera dura y resistentes que otorgan sombras amplias y son capaces de crecer hasta en pedregales y arcillas toscas, porque eso es el El Arenal”.

En ese sentido, piden a la Gerencia Municipal de Urbanismo que “reconsidere las especies a plantar” y desgranan los argumentos contra la plantación de ciertas especies de árboles. “Han dicho que plantarán plátanos. Somos la única ciudad donde todavía se planta esta especie que tan perniciosa es por las alergias que genera no sólo primaverales, sino la rinitis durante todo el año que provoca el despelusamiento constante de sus frutos maduros, además que su ramaje se pudre por el excesivo calor. Los servicios municipales están para solventar los problemas de la ciudadanía y no para agravar sus problemas de salud. Casi todos los Ayuntamientos con sensibilidad han dejado, ya, de plantar plátanos, olivos y cipreses, por no agravar las alergias de sus conciudadanos (...) Además de eso tenemos el paseo de caballos plantado de plataneras y ya vemos que despues de 30 años es una especie que tampoco se ha dado bien en éste suelo extremadamente malo y seco”, aducen.

Asimismo, exponen que “las jacarandas en Córdoba no logran desarrollar, adecuadamente, sus copas en espacios abiertos sin protección de edificios u otra arboleda y más en éste, extremadamente árido, de la feria. De plantarse tendremos dentro de 20 años árbolitos ajados y achicharrados por el sol del verano y por las corrientes de aire del invierno, porque no se aclimatan a espacios abiertos de Córdoba, distinta es la baja Andalucía. Además para la época en que se celebra la feria, en condiciones óptimas, aún no han recuperado todas sus hojas y lo que se necesita es sombra, especialmente esa semana”.

Y sobre las acacias de constantinopla, esgrimen que “ ni son longevas, ni crecerán adecuadamente pues son constantemente atacadas por un hongo propicio en nuestra ciudad, más cuando se somete a estrés hídrico por no tener suficiente riego constante y están expuestas a corrientes de aire sin protección, como es el secarral abierto de El Arenal”.

Por todo ello, piden a Urbanismo que “salgan del plano de la oficina y estén a la realidad de las cosas o a la vuelta de 30 años seguiremos lamentándonos que en El Arenal no crecen árboles porque el suelo es muy malo. Para esos suelos también hay especies adecuadas, siempre que se les garantice riegos estivales varios veranos. Los cordobeses ya estamos cansados de tener la ciudad de los problemas eternos, debido a una asentada defiente gestión municipal generalizada”, concluyen.