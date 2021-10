Patios, Eutopía, Flora, Qurtubajazz: planes de un 'finde' cargado de actividad

Córdoba afronta el que es, con toda probabilidad, el fin de semana con más actividades y planes distintos desde marzo de 2020. Si en algunos fines de semana de septiembre hubo maratón de conciertos y música en directo, entre este viernes y este domingo coinciden los Patios de Otoño, Flora, el Festival de la Creación Joven Eutopía y el primer directo del Qurtubajazz.

Cuatro eventos que forman parte del ADN festivo y cultural de la ciudad, y que coinciden en este ajetreado otoño cultural cordobés, junto a otros eventos como el concierto de José Luis Perales, la obra de teatro Anfitrión, o los conciertos de las matinales flamencas, entre otros. Vamos con el menú de actividades.

Vuelven los Patios que ganaron en mayo

El principal reclamo turístico del fin de semana es la reapertura de los 21 patios que recibieron su premio o mención durante el Concurso de Patios del pasado mes de mayo. Los patios de otoño, que el año pasado fueron un importante salvavidas para la vida cultural y patrimonial de Córdoba, repiten este año coincidiendo con el centenario de la fiesta.

Además, paralelamente a la apertura de los patios, habrá una serie de actividades como conciertos o exposiciones. Tienes toda la información en este enlace.

Eutopía 2021

Dentro de las numerosas actividades que oferta el festival Eutopía destaca el concierto inédito que ofrece el pianista Alberto de Paz y el guitarrista Curro Martín, en el que interpretan las bandas sonoras más famosas del cine, las series y los videojuegos que han marcado un antes y un después en la cultura audiovisual. Será el sábado 16 de octubre, a las 19:30 en el Palacio de la Merced.

En el mismo escenario, este viernes 15 de octubre (19:00) se podrá ver Error 404, un espectáculo de teatro de títeres educativo para público adolescente, destinado a concienciar y prevenir la adicción a las nuevas tecnologías (videojuegos, teléfonos móviles, videoconsolas, etc.).

Hay más: la jornada Entrepatas II (el domingo 17 de octubre a las 10:00 en el parque canino del Vial Norte) o el Festival Eutopía Rock (el domingo 17 de octubre a las 19:00 en la Casa de la Juventud). Tienes toda la programación en este enlace.

Flora 2021

El festival internacional de las flores, Flora, alcanza su cuarta edición este año en Córdoba, convertida este fin de semana en la capital de arte floral. Además de los cinco patios que participan (cuyo ganador se conoce este viernes), repartidos entre el Museo Arqueológico, el Palacio de Viana, la Diputación de Córdoba, la Posada del Potro y el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Además, paralelamente, el festival ofrece un buen número de actividades, como la conferencia del "mesías de las plantas”, Carlos Magdalena (domingo 17, 12:00, Palacio de Viana) o el coloquio El arte como documento para la historia de las plantas, entre Esteban Hernández y Carlos Márquez (este viernes, 19:30, Museo Arqueológico).

Qurtubajazz

El tradicional festival de jazz de Córdoba arranca este fin de semana, con un directo y unos talleres. Casi el prolegómeno de su programa concertístico, que se desarrollará a partir de la semana próxima. No obstante, este domingo (20:00), en la plaza de Cañero, tocarán Four in Orbit.

Además, desde este jueves al domingo habrá talleres gratuitos de bailes swing, lindy hop, solo jazz, para todos los niveles ofrecidos por QurtubaJazz en colaboración, una edición más, con Lindy Lovers Swing de Córdoba. Serán en Sala Orive y requieren inscripción previa a través de lindyloverscordoba@gmail.com.

Gran Teatro: Jazz for children y Anfitrión

Más jazz, aunque fuera del Qurtuba: el que ofrecerán Noa Lur y Jorge Fontecha (voces), Tony Pereyra (guitarra), Jorge Castañeda (piano), Ricardo Alonso (bajo), Belén Martín (saxo tenor), David Fernández (batería), es decir Jazz for children, en el Gran Teatro (12:00), un show divertidísimo para disfrutar en familia.

Un día antes, el Gran Teatro de Córdoba (20:00) acogerá la representación escénica de Anfitrión, la adaptación del texto de Moliere que ha hecho el dramaturgo cordobés Juan Carlos Rubio con un elenco de actores formado por Pepón Nieto, Paco Tous, Toni Acosta, Fele Martínez, Daniel Muriel y María Ordóñez.

Salvador y La pirata clotilde en el Teatro Avanti

Más teatro, aunque en el Teatro Avanti, que este fin de semana oferta dos espectáculos: Salvador (viernes y sábado, a las 21:00) y que se centra en la figura de los abuelos, concretamente en la misteriosa figura de Benito Fernandes Meirinho, abuelo de Borja Fernández, y en su impacto en la historia reciente, así como en la configuración de las comunidades, familias e individuos contemporáneos. El propio Boja Fernández ofrecerá un curso de teatro documental en este espacio.

El domingo, a las 12:00, es el turno del público infantil con la obra La pirata clotilde y los pequemusicos bucaneros, un musical que se desarrolla en una isla llamada Sibemol, donde vive la pirata Clotilde, hija del Pirata Barbanegra.

José Luis Perales recupera la fecha perdida por la pandemia

El músico José Luis Perales aún tiene un recital este viernes de los dos que tuvo que aplazar por la pandemia. Tras el exitazo del concierto de este jueves, este viernes es la segunda oportunidad a las 22:00 en el Teatro de La Axerquía. Diríamos, segunda y última, pues el compositor y cantante recala en Córdoba con su gira de despedida que acompaña la publicación de Mirándote a los ojos, un compendio de 3 discos y 35 canciones regrabadas bajo la producción de Pablo Perales.

El sábado, a las 21:00, también en La Axerquía, tendrá lugar el concierto solidario NLive, organizado por Nacho Lozano y en el que participarán más de 50 artistas, entre ellos María Villalón, Keunam & Hermoti, Aire Tributo a Mecano, Chely Capitán, Nico Barrena, Ana Calatayud Tenas y Conchi Gómez Alferez, BFOUR, Lucía Moon, Alba Moon, Jaime Galán, Laura Bautista, Julia López Bejano y por supuesto, las más de 40 voces de Gospel Córdoba.

Hombre Árbol y Juani Cash en Amapola

Si lo que te gusta es la electrónica y los sonidos más vanguardistas, el Bar Amapola ofrece este sábado un menú muy enriquecedor: por un lado, la actuación y sesión del músico y performer Hombre Árbol, que el próximo miércoles realiza otro show en el marco de Flora. Y, para cerrar la noche, el dj cordobés Juani Cash ofrecerá una de sus habituales sesiones de música negra en vinilo.

Flamenco en el Potro y en la Peña Fosforito

Y para terminar, arte jondo. Una buena manera de despedir el finde es con una matinal famenca. La de este domingo, a las 12:00 en la Posada del Potro, la protagoniza el cantaor Domingo Herrerías. Antes, este mismo viernes, la fiesta es en Las Beatillas (Peña Flamenca Fosforito), que retoma la actividad con un recital a cargo del cantaor Miguel Ortega y el tocaor Manolito Herrera. Será a las 21:30.