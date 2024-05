Los Patios de Córdoba echan el cierre con más de 817.000 visitas

Los Patios de Córdoba han echado el cierra a la edición de 2024 con un total de 817.829 visitas, contabilizadas a lo largo de 11 días, una de las ediciones más cortas de los últimos años. Sólo debido a ello, este año no se han superado las 907.026 visitas que hubo en 2023, ni tampoco las de 2019, récord de la fiesta, con 984.099 entradas registradas.

Este domingo, último día con los recintos abiertos al público, se han sumado 71.882 visitas. Es una cifra que ha ido en la media de esta edición, que ha arrojado unos datos de entradas por día superiores a los de los últimos años, con 74.348 visitas por cada jornada, frente a la media de 2023, que fue de 69.771/día.

Según el recuento final ofrecido por el Ayuntamiento a última hora de este domingo, la ruta del Alcázar Viejo ha sido la que ha recibido más entradas durante el concurso, con 185.234, y San Basilio, 14 ha sido el patio más concurrido de esta zona, con 20.793 visitas.

La ruta Judería-San Francisco ha sido la segunda más concurrida durante esta edición, con 148.918 visitas, con Maese Luis, 9 como el patio más visitado, con 22.554 entradas. En tercer lugar, se coloca la ruta de San Lorenzo, que ha sumado 119.072 visitas esta edición, con el patio de plaza de San Rafael 7 como principal reclamo, sumando 13.891 entradas.

La ruta que más ha crecido este año ha sido la de Santiago-San Pedro, que ha recibido 114.561 visitas, y que cuenta con el patio cordobés por el que ha pasado más gente este año, que ha sido el de Siete Revueltas 1 con 28.200.

Santa Marina-San Agustín ha sido la quinta ruta más concurrida durante esta edición, con 112.021 visitas, colocándose en primera posición el patio Marroquíes, 6, con 26.780. Y, finalmente, en Regina-Realejo, que ha recibido 50.182 visitas, y el recinto más concurrido ha sido el de Santa Marta, 10, con 13.942 visitas.

Por último, los patios fuera de concurso han recibido 87.841 entradas. De estos recintos, el patio de la Cancela de Viana ha sido el que más ha sumado con 18.614 visitas.

Desde el año 2019, los controladores ofrecen datos de visitas diarios (no son visitantes, ya que cada persona puede entrar a varios patios), que se facilitan a los medios. Antes, se transmitían al Ayuntamiento. El récord de visitas en un día se dio el segundo sábado de 2023, con 98.011. Este año, el día más concurrido ha vuelto a ser el segundo sábado, con 91.076 entradas.

