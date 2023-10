El nuevo mapa del ruido de Córdoba tendrá que proponer un “plan de acción” para combatirlo

Este lunes, el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Junta de Gobierno Local, ha vuelto a sacar a concurso la redacción de una asistencia técnica para la revisión del mapa del ruido de la ciudad. El actual data del año 2017, elaborado durante el mandato del PSOE e IU con el apoyo de Ganemos Córdoba.

Ahora, la propuesta plantea la “revisión de la zonificación” planteado en el anterior mapa, que está publicado en la web del Ayuntamiento, y la disposición de un “plan de acción” para combatir el ruido de la ciudad. “La realización de los trabajos requeridos para el correcto cumplimiento de este contrato habrá de tener en consideración la normativa sectorial del ruido vigente así como las recomendaciones” de la comisión del propio Ayuntamiento. En mayo, el Consejo del Movimiento Ciudadano reclamó que se incluyera al ocio nocturno dentro del nuevo mapa.

El mapa actual señala el nivel de ruido en cada una de las calles de la ciudad de Córdoba por el alcance medio de los decibelios. De hecho, las zonas más ruidosas son la Autovía del Sur y las principales calles de la ciudad, por lo que el origen del ruido se centra en el tráfico.

El contrato acaba de ser publicado y para que no vuelva a quedar desierto se ha aumentado su presupuesto y el plazo de ejecución, que ahora se va a los dos años.

En el 2019, y siguiendo las directrices del mapa del mandato anterior, el Ayuntamiento ya presentó un plan de acción contra el ruido en la ciudad, que no se acabó por ejecutar. Entre las medidas contra el ruido planteadas entonces se señalaban: Implantación de Carril bici, Implantación de Carril bus, Instalación de pantallas acústicas, Instalación de pavimento fonoabsorbente, Modificación del viario: modificación de los sentidos de circulación, sección de la vía, etc. , Control del tráfico: optimización de la regulación semafórica, implantación de ondas verdes, ciclos cortos, etc. , y Calmado de tráfico: instalación de pasos sobre-elevados, reducción de la velocidad de circulación, establecimiento de zonas 30, etc.

Entre esas medidas se preveían pasos de peatones sobreelevados, implantación de carril BUS, pavimento fonoabsorbente, regulación del tráfico mediante recálculo de ciclos semafóricos, señalización y marcas viales para implantación de zonas 30. Asimismo se contemplaban sobreelevar pasos de peatones, limitación de la velocidad y optimizar la regulación de semáforos, en los puntos más conflictivos de ruido por el tráfico.