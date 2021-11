Muebles Martínez dice adiós para dar la bienvenida a un edificio de 99 viviendas

Tras 47 años con sus puertas abiertas, Muebles Martínez echaba el cierre en 2010 debido a la crisis. Sin embargo, su fachada y su nombre seguían intactos. Pero, este lunes parece que antiguo edificio ha comenzado a decir adiós, con la retirada de las grandes letras del cartel. Ahora la esquina de la avenida del Brillante y Doña Berenguela dará la bienvenida a un bloque de viviendas.

Según informan fuentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), los promotores de la iniciativa son la gestora de cooperativas Flatgest y la inmobiliaria Inmoclover quienes se encargarán de un residencial de 99 viviendas que no contará con comercios o locales en su planta baja. Por el contrario, tendrá un centenar de plazas de garaje para los vehículos de los residentes.

El proyecto, elaborado por el estudio de Rafael Castelló, albergará viviendas de entre uno y cuatro dormitorios. En la planta baja se situarán las zonas comunes y la cubierta contará con una piscina comunitaria. Aunque algunos de los inmuebles cuenten con su propia piscina privada, también en la parte superior del edificio.

La fachada de este nuevo bloque de viviendas dará a Abderramán III y tendrá dos portales comunicados entre sí por la planta baja con entrada desde El Brillante y desde Gran Capitán. El proyecto tendrá una superficie de 4.000 metros cuadrados de sótano y 6.300, para la construcción de las viviendas. Todo esto, con una inversión de 16 millones de euros.

Muebles Martínez fue fundada en el año 1963 por José Martínez Tallante y se estableció por primera vez en la calle Cruz Conde, frente al edificio de Correos, pero el negocio fue ampliándose con nuevos locales hasta que se ubicó en El Brillante. Durante los diez años en los que ha permanecido cerrado, también se ha barajado la posibilidad de convertirlo en un hotel de cuatro estrellas. Sin embargo, finalmente tras varias negociaciones que no llevaron a buen puerto, el proyecto nuevo y definitivo es el de un bloque de viviendas.

