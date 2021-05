El Movimiento Ciudadano y los vecinos de las parcelas demandan una solución ya para tener agua y luz

Varias decenas de vecinos de la periferia de Córdoba e integrantes del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) y de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara han protagonizado este jueves una protesta a las puertas de la sede de la Junta de Andalucía en Córdoba para reivindicar que las administraciones den luz verde ya a la dotación de servicios de agua y luz para las miles de viviendas en parcelas de Córdoba.

"¡Luz y agua ya!", "Saneamiento es medio ambiente", "Agua es salud" o "La periferia es Córdoba" han sido algunos de los lemas coreados y plasmados en carteles entre quienes se han concentrado ante el Gobierno andaluz, donde han recordado que el procedimiento anunciado por la Junta y el Ayuntamiento para la dotación de servicios básicos a las parcelas "está totalmente paralizado", ha explicado el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia.

De Gracia ha señalado que, después de mantener reuniones con las instituciones y los partidos políticos sobre este asunto en el primer trimestre del año y "ante la falta de respuesta", los vecinos y sus representantes han optado por movilizarse en la calle, como ya hicieran ante la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), ahora ante la Junta de Andalucía y próximamente ante el Ayuntamiento de la capital.

De Gracia ha recordado que los gastos para obtener los servicios básicos serán pagados por los vecinos afectados y que, en algunos casos, "ya se ha preparado el dinero y no hay manera de avanzar, la legislación no lo permite", ha dicho sobre distintas situaciones que se ven excluidas de poder llegar a tener estos servicios. "Las parcelas que ya llevan veinte años, van a seguir ahí, la ley no permite que se les eche. Ahora, lo mínimo es que tengan luz y agua", ha dicho.

La comisión de periferia constituida entre el Movimiento Ciudadano y Al-Zahara han valorado que tanto 2019 como 2020 han sido años que "han supuesto un parón, cuando no un retroceso, para la regularización o dotación de servicios básicos a las viviendas que están en la periferia de la ciudad" y han criticado que "la spromesas recibidas desde la Junta no han tenido resultado y los compromisos recibidos han sido incumplidos de forma sistemática".

Por ello, los vecinos entienden que 2021 "debe suponer una actuación urgente de las dos administraciones implicadas -Ayuntamiento y Junta-, sobre la periferia, sumando esfuerzos y acuando en consenso con el movimiento ciudadano".

Sobre el proyecto de la nueva Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que ha iniciado su trámite parlamentario, los vecinos sostienen que "debe sustituir a la funesta LOUA" pero advierten de que en "la realidad de la perfieria cordobesa, de las más de 10.000 viviendas irregulares, no encuentran solución a su regularización o a la dotación de servicios básicos" con esa nueva ley: "No podemos tolerar que una vez más se dé solución a otras zonas de Andalucía y se olviden de Córdoba". "Hay falta de voluntad política", indican acerca de una ley que ofrece solución para otros territorios andaluces pero no para la realidad cordobesa.