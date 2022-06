Moreno asegura que apoyó la Base Logística del Ejército en Córdoba en cuanto se lo pidió el alcalde

El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía Juanma Moreno ha anunciado esta tarde en un acto en Córdoba que apoyó que la ciudad fuese sede de la Base Logística del Ejército de Tierra en cuanto se lo pidió el alcalde, José María Bellido. “Lo tengo en el móvil como JM Bellido”, bromeó. Córdoba competía con otra ciudad andaluza, Jaén, que quedó descabalgada en una decisión final que tomó el Ministerio de Defensa del Gobierno de España. La oposición en Jaén ha fructificado en una plataforma ciudadana llamada Jaén Merece Más que se presenta a las elecciones autonómicas. Esta plataforma ha llevado a los tribunales la decisión de ubicar en Córdoba la base del llamado plan Colce.

“Cuando vi los números de la base logística en empleo, cuando vi que ese centro se podía ubicar aquí y vi el retorno que iba a tener, dije José María cuenta conmigo. En efecto ha contado conmigo y ha contado con nosotros”, ha asegurado ante centenares de cordobeses reunidos en el mitin celebrado en la Casa del Agua. Antes, el propio alcalde contó cómo fue el proceso. “Con la Base logística,tuve que hacer una llamada a Juanma Moreno para pedirle el apoyo de la Junta de Andalucía. Y ya sabéis todos cuál fue el final”, arengó, arrancando los aplausos de los asistentes.

“Ya hemos puesto 35 millones encima de la mesa nada más empezar”, ha concretado Juanma Moreno. “Y vamos a poner mucho más”, ha asegurado, en referencia a los convenios que está firmando el Ministerio de Defensa con las administraciones, entre ellas el propio Ayuntamiento de Córdoba. En estos meses, “me han llamado empresas logísticas muy importantes”, ha asegurado, en referencia a muchos de los proveedores del Ejército de Tierra, que “quieren estar cerca”. “Eso significa miles de puestos de trabajo y miles de oportunidades”, sostuvo.

Antes del encuentro en la Casa del Agua, Moreno Bonilla estuvo en el barrio de San José Obrero, donde visitó comunidades de vecinos en las que se están instalando ascensores. Allí anunció una inversión de 338 millones de euros en barriadas de Andalucía donde hay problemas con ascensores. Además, planteó una flexibilización de la normativa.

En la próxima Legislatura queremos invertir 338 M€ en modernizar barriadas de #Andalucía que arrastran problemas históricos, como la falta de ascensores.



Una medida que beneficiará especialmente a las personas con movilidad reducida y a nuestros mayores.#AndalucíaAvanza pic.twitter.com/XxpY8JovkL — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 7 de junio de 2022

Moreno pasó el día entero en Córdoba. Por la mañana acudió al yacimiento de Medina Azahara. “He sido el presidente de la Junta que más veces ha visitado institucionalmente las ocho provincias”, ha asegurado. “La pregunta es, ¿cómo yo que no he llegado a tres años --retirando los meses de pandemia en los que no había movilidad interprovincial-- soy el presidente de la historia que más provincias ha visitado? ¿Por qué mis antecesores no tenían encuentros con sus administrados? Pensaban que ese esfuerzo no era necesario”, insistía.

El candidato del PP ha defendido su perfil moderado y ha fijado a la vez un modelo de gestión: Madrid. “Las sociedades avanzan si hay estabilidad”, ha dicho. “Vivir en crispación genera frustración. El clima político en Andalucía ha sido más templado y más sereno que el que se vive en otras comunidades autónomas o en el Congreso o el Senado”, ha asegurado, al tiempo que ha planteado “bajar el diapasón”. “Eso tiene un precio. Si llego y digo aquí una burrada, soy el titular mañana. Si digo una ocurrencia, voy a ser un hombre muy popular. Si soy razonable, los medios me dicen que eso no vende. Quizás no vende pero es bueno para los andaluces”, arengó.

A la vez, planteó un modelo madrileño. “Si queremos ser como Madrid no podemos tener una fiscalidad que es un infierno”. Ante eso, volvió a plantear la promesa de rebajar todos los tramos fiscales autonómicos al nivel de Madrid, para, sostuvo, atraer a contribuyentes a Andalucía.

Además, en Córdoba (y en la Casa del Agua) anunció que esta va a ser la “legislatura del agua. Vamos a poner casi 3.000 millones de euros para de una vez por todas que el campo y la ganadería tenga agua suficiente para producir más y mejor, para seguir siendo una gran potencia en términos agrícolas y ganaderos”. Y para acabar, lamentó “el apoyo decisivo” del Gobierno de la Nación en el reparto económico. “Nunca he pedido más que nadie. Nunca voy a permitir que Andalucía reciba un céntimo menos que nadie”, sostuvo.

Moreno rechaza los “fuegos de artificio” a izquierda y derecha sobre posibles apoyos a su investidura o pactos

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha expresado este martes su rechazo a los “fuegos de artificio” que se están produciendo desde los partidos de la izquierda y la derecha sobre posibles apoyos a su investidura si es el más votado o sobre pactos.

En declaraciones a los periodistas antes de mantener un encuentro con asociaciones de vecinos en Córdoba, Moreno ha manifestado sobre la posición de la candidata de 'Por Andalucía' a la Presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto, acerca de facilitar su investidura si es el más votado y evitar así que tenga que contar con Vox, que

“desafortunadamente” no se cree esa reflexión, que es “más fruto de una maniobra política, estratégica en términos políticos, dentro de la fuga de votos en la izquierda”.

Según Moreno, algunos votantes progresistas consideran que la única opción de gobierno ahora es el PP y que la única manera de evitar la entrada de Vox en el gobierno autonómico es reforzando al Partido Popular. Ante eso, según ha señalado, la izquierda “intenta protegerse diciendo que no hace falta votar al PP porque ellos se van a abstener”.

Ha insistido en que no se cree ese planteamiento por la actitud que han mantenido los partidos de izquierda en el Parlamento en la última legislatura: “Van a intentar lograr una mayoría, pero si no la tienen, van a bloquear otra mayoría”.

“Me temo que estamos más en una estrategia de corte político para evitar esa fuga de votos que en una voluntad plena de abrir esa debate de una manera serena para posibilitar un posible gobierno si me quedara en minoría”, ha expresado.

En cuanto al hecho de que el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, insista en que su partido quiere entrar en el Gobierno andaluz, Moreno ha dicho que las fuerzas políticas hacen sus apreciaciones en campaña electoral y que él no se va a plantear nada hasta que los andaluces hablen el 19 de junio. “Hasta que los andaluces no hablen, todo lo demás son fuegos de artificio”, ha dicho.

Ha recalcado que hay que esperar a que los andaluces hablen y cuando nos pongan “a cada uno en nuestro sitio, podrá decir Abascal lo que considere más oportuno”.

Sobre el ofrecimiento del candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, a 'Jaén merece más', Moreno ha señalado que las reclamaciones de esa formación hace tiempo que se incorporaron al programa del PP y hay una “sintonía plena con las reivindicaciones políticas” de esa formación.

“Ahora está todo abierto y hasta el día 19 todo es posible y tenemos que trabajar todos los días para ganarnos la confianza de los ciudadanos”, ha insistido.