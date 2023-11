Los mayores que vivirán en los 23 apartamentos públicos de alquiler de Don Rodrigo los estrenarán en 2024

Los mayores que vivirán en los 23 apartamentos de alquiler habilitados por la empresa municipal de vivienda de Córdoba, Vimcorsa, en la calle Don Rodrigo, podrán estrenar sus viviendas a comienzos de 2024.

Fuentes municipales han confirmado a este periódico que se baraja esa fecha, toda vez que se finalizará la instalación de muebles como las cocinas de los apartamentos antes de final de año.

Actualmente, se encuentran publicados los listados provisionales de quienes serán los residentes de estos alojamientos y hay un periodo de diez días de reclamaciones. Para adjudicar el acceso a los apartamentos, Vimcorsa abrió una convocatoria pública en el mes de septiembre que recibió 176 solicitudes. Tras su estudio y baremación, este miércoles pasado se ha publicado en la página web de Vimcorsa el listado provisional de los 23 titulares adjudicatarios, así como el de los 46 suplentes. Igualmente, se publica el listado de desistidos y excluidos. A partir de la fecha de su publicación, se abre un plazo de diez días hábiles para presentación de alegaciones.

Con esta fase, el Ayuntamiento de Córdoba ultima la puesta en marcha de la nueva promoción de residencia habitual y permanente en régimen de alquiler de 23 alojamientos para mayores de la Calle Don Rodrigo. Este proyecto se enmarca en la Estrategia DUSI aprobada y financiada por el Feder 2014-2020, donde la empresa municipal Vimcorsa actúa como organismo gestor.

Según informó el Consistorio en una nota, esta promoción de residencia habitual y permanente en alquiler social para colectivos vulnerables se sitúa en la Calle Don Rodrigo, dentro del área de la Axerquía, ofreciendo una solución habitacional a personas mayores, con bajas rentas y problemas de movilidad.

Las obras fueron recepcionadas el día 27 de julio. A partir de entonces, se puso en marcha la licitación de la instalación de los muebles y electrodomésticos de las cocinas de los alojamientos. Finalizado este procedimiento, la empresa Vistalegre Solutions SL ha sido la adjudicataria del contrato. Se han iniciado ya los trabajos de instalación, que han de estar finalizados antes de que acabe el año 2023.

Asimismo, se han adjudicado a la empresa Sararte SL los talleres formativos incluidos en el plan de acción social que se desplegará con la puesta en marcha de los alojamientos. Estos talleres están dirigidos a los adjudicatarios de los alojamientos, y a los suplentes. Se impartirán del 13 al 30 de noviembre en las instalaciones de Vimcorsa, con el objetivo de generar procesos de aprendizaje que ofrezcan a estas personas mayores un espacio de encuentro y formación en el que se adquieran y desarrollen habilidades y conocimientos que les permitan envejecer de manera activa, desarrollando nuevas capacidades, saberes desde el enfoque integral de la persona y del grupo.

Los talleres, por tanto, quedan englobados dentro del concepto de envejecimiento activo, teniendo objetivos y contenidos comunes. Se trata de estimular la socialización y la interacción entre las personas participantes y convivientes en los apartamentos asignados, generando un ambiente de apoyo y camaradería; formación de vínculos sociales y redes de apoyo; mejora de la calidad de vida y convivencia de las personas participantes, y un aumento de la participación en las actividades que se planteen a lo largo de su vida en convivencia.

El coste total de la operación asciende a 1.312.500 euros. La mayor parte de este presupuesto se ha destinado a la rehabilitación y adecuación del edificio, por valor de 1.062.283,16 euros. El resto se destina al pago de otros honorarios y tasas, así como al desarrollo de las tareas de apoyo a la intervención; en especial, el plan de acción social, dotado con el 1% del presupuesto total, y el plan de comunicación, que supondrá el 1,25%.

El complejo comprende 23 alojamientos que van acompañados por espacios comunes de estancia y esparcimiento vinculados a estos. El propósito de revitalización del barrio es crucial para esta operación. Por ello, dentro del edificio también se incluyen, entre otros, una sala polivalente de 119,61 metros cuadrados y una sala de actividad física de 20,85 metros cuadrados.

Se trata de espacios de uso flexible y compartido con los servicios municipales que atenderán las demandas socio culturales y recreativas de esta zona, y unas dotaciones de servicios comunes adscritos a las propias unidades habitacionales que podrán ser compartidas con el entorno próximo.

Cada uno de los 23 alojamientos dispone de un estar-comedor con una pequeña cocina incorporada, un dormitorio y un baño, pues sus destinatarios serán, como máximo, dos ocupantes. Para acoger a familias de más de dos miembros en circunstancias excepcionales, se han previsto también dos alojamientos de dos dormitorios.

