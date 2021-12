Una manada de jabalíes se adentra en la ciudad

Cada vez es más habitual ver a fauna salvaje en las inmediaciones de la ciudad de Córdoba, sobre todo por su proximidad a Sierra Morena (en el mismo término municipal). Pero no es tan habitual ver a una manada de jabalíes en plena ciudad como lo que ha ocurrido en la mañana de este lunes.

Según han confirmado fuentes de los servicios de emergencias del 112 Andalucía, a las 9:00 de la mañana los vecinos de la avenida de Abderramán I, en la zona de El Patriarca, han alertado de la presencia de una manada de jabalíes en un descampado, en una zona muy próxima a donde jugaban unos niños.

Según las fuentes consultadas, los vecinos han tratado de conseguir que seis de los jabalíes, que eran jabatos, consiguieran acercarse de nuevo a su madre, y alejarlos de esa manera de los niños. No obstante, a la zona han acudido agentes de la Policía Local, ante la alarma ciudadana generada por la presencia de los animales salvajes en plena ciudad.

Finalmente, según las fuentes, la madre y sus jabatos han regresado al espesor de la sierra a través de lo que será en un futuro el parque de El Patriarca.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!