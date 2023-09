El macrofestival de música electrónica en El Arenal, a la espera del informe de seguridad

Un nuevo contratiempo para un macrofestival que congregará a cerca de 20.000 personas a finales del mes de octubre en los aledaños de El Arcángel. De hecho, el coliseo ribereño acogerá, a priori, ese mismo día el encuentro que enfrentará al Recreativo de Huelva y a un Córdoba CF que ha pedido un cambio de horario para que no se solape con el evento multitudinario. Sin embargo, ElRow aún no tiene garantizada su celebración según ha informado Miguel Ángel Torrico, presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, debido a que, a día de hoy, no tienen en su poder el informe de seguridad de la institución cordobesa.

Un partido del Córdoba CF vuelve a coincidir con un macrofestival en El Arenal

Al ser preguntado por la simultaneidad del encuentro y el festival, el delegado del Ayuntamiento de Córdoba se ha remitido al mismo mensaje que se transmitía desde la Gerencia en el pasado. “Nosotros vamos a acatar lo que nos digan los informes policiales, los informes de Guardia Civil, los informes de Policía Nacional, de Policía Local, los informes de Movilidad y se hará lo que se tenga que hacer en función de esos informes”, ha añadido un Torrico que tiene el objetivo de velar por la seguridad de los asistentes tanto a un evento como a otro y ha adelantado que el pertinente permiso “no está tramitado”, aunque espera que pueda ser una realidad “en los próximos días”.

Por otro lado, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha puesto el ejemplo del Crazy World, suspendido el pasado mes de febrero y que finalmente “sí se va a poder hacer porque han modificado las condiciones de celebración del evento en el sentido que la policía local le requirió”. “Cuando se cumplen los requisitos pues se ve que no hay ningún tipo de animadversión, ningún tipo de problema con ningún promotor. Solamente lo que pedimos es que se cumplan los requisitos que los técnicos establecen y sobre todo que las fuerzas y cuerpos de seguridad también nos exigen”.

Mientras tanto, Miguel Ángel Torrico desconoce qué podría pasar si finalmente la Real Federación Española de Fútbol no admite la petición del Córdoba CF para retrasar el encuentro al domingo por falta de información sobre el macrofestival ElRow. “Vamos a ver en qué condiciones se dan en ese evento, qué necesidades tiene y con las necesidades que tiene veremos cómo lo podemos abordar porque es que todavía no conocemos características del evento del 28 de octubre. No tengo conocimiento de esas características”, ha culminado.