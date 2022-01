Las limpiadoras del Reina Sofía se vuelven a concentrar por un convenio “digno”

Las trabajadoras del sector de la limpieza se han movilizado este lunes de nuevo en los distintos centros hospitalarios de la provincia. En la capital, las empleadas se han concentrado en el Hospital Universitario Reina Sofía, para exigir un convenio "digno" en el que se recoja una cláusula en relación al servicios de limpieza en los hospitales.

Tras un año de negociaciones entre los sindicatos y la patronal, esta se rompió en el mes de diciembre. Por ello, las empleadas han emprendido una huelga indefinida de sus servicios, manteniendo exclusivamente los mínimos. Según ha declarado la portavoz de estas trabajadoras, Lola Álvarez, se mantendrán en huelga hasta que obtengan la firma de un convenio "que sea digno" y que "represente a la parte hospitalaria" ya que actualmente se rigen por el convenio provincial de la limpieza.

La trabajadora ha aclarado que "un centro hospitalario no puede tener los mismos pluses" que otro centro. Entre estos reivindican "los pluses de peligrosidad, de transporte y de las guardias". Además de estos pluses, siguen exigiendo su salario base estipulado por ley.

Según ha especificado el secretario general de Servicios de UGT, Juan Martínez, las trabajadoras están cobrando un sueldo que está 170 euros por debajo del salario mínimo establecido algo que "no podemos tolerar". Martínez ha destacado la fuerza "increíble" de las empleadas por mantenerse en huelga.

Según ha señalado Álvarez, han decidido mantener una huelga indefinida aunque los centros están cubiertos con los servicios mínimos y ha destacado que "ninguna de las trabajadoras queremos perjudicar a los pacientes". Aunque ha indicado que "como no lo hagamos así, no nos van escuchar".

Los quirófanos y UCI ha expuesto que están cubiertos con los servicios mínimos al 100%, pero en cuanto al resto servicios mínimos ha indicado que los respetarán "hasta cierto puntos". "Si no nos siguen escuchando los servicios mínimos que no afectan a los pacientes si lo decidimos, se pararán".

4.000 afectadas en la provincia

Juan Martínez ha resaltado que esta situación afecta a 4.000 trabajadoras del sector de la limpieza en toda la provincia. Un problema sectorial que no pertenece solo a un hospital o a un centro. Igualmente ha explicado que también están en huelga en aquellos centros donde solo hay menos personal diferente.

Esta huelga se divide en concentraciones masivas o reivindicaciones diarias en sus puestos de trabajo durante el resto de días, ha explicado Martínez. Por último Lola, ha reivindicado la importancia de este personal durante toda la pandemia "no han visto el trabajo que hemos hecho nunca, somos invisibles, pero si una limpiadora no limpia no pueden pasar consulta". "Las limpiadoras somos el primer eslabón de todo esto", por lo que han pedido "que valoren" su trabajo.