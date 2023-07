Licitado el servicio de mantenimiento y reparación de la calefacción de los colegios públicos

El Ayuntamiento de Córdoba acaba de licitar por casi 26.000 euros, IVA incluido, el servicio de reparación y mantenimiento de las calderas de los 40 colegios públicos y ocho edificios municipales; un contrato que será de cuatro meses.

Concretamente, se trata de los 38 centros educativos públicos de la capital, uno en Cerro Muriano y otro en Encinarejo; y edificios municipales como el parque móvil municipal, el centro de día de mayores Duque de la Victoria, el Zoo, la Comisaría de Policía Local, y los centros cívicos Fuensanta y Cruz de Juárez.

El contrato incluye un mantenimiento preventivo, otro correctivo y el arreglo de averías. Ese mantenimiento preventivo deberá hacerse, como mínimo, al principio de la temporada y durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y final de temporada.

Concretamente, durante el primes mes, la empresa adjudicataria realizará un informe sobre el estado inicial de las instalaciones que servirá para conocer su funcionamiento y rendimiento. En base a este informe, que deberá recoger posibles averías y sus soluciones, si las instalaciones no funcionan al inicio de la temporada, la empresa adjudicataria será la responsable.

El pliego señala que los avisos de averías deberán ser atendidos de inmediato y la empresa deberá personarse en el lugar en un plazo máximo de 48 horas desde la comunicación. Sin embargo, si la avería es crítica -es decir, si pudiera afectar a otras instalaciones o poner en riesgo a personas-, la empresa deberá personarse en el colegio o en el edificio municipal en cuestión en un intervalo menor de dos horas desde la notificación por parte del ayuntamiento.

Asimismo, ha quedado diseñado el protocolo de actuación si hubiera imposibilidad de disponer de piezas originales de repuesto. En estos casos, la empresa deberá utilizar temporalmente elementos reutilizados, previa verificación de los mismos; o clausurar el equipo hasta disponer de nuevas, informando de un plazo previsto de reparación.

Cabe señalar que la empresa adjudicataria deberá disponer de un Centro de Atención de Avisos para atender los 365 días del año y durante las 24 horas.

El tercer servicio incluido en el pliego es el mantenimiento correctivo, es decir, la reparación y sustitución de aquellas piezas que fuesen necesarias como consecuencia de las inspecciones periódicas realizadas o de las averías detectadas. Antes de cualquier actuación, el contratista deberá enviar un presupuesto del coste de la actuación al responsable del contrato para su validación. El precio de la mano de obra incluirá el desplazamiento y será de 25 euros la hora.

El plazo del contrato es de cuatro meses y el pliego se reserva extender el alcance del mismo a otras instalaciones de nueva creación. Además, se contempla otro apartado, denominado Otras actuaciones, que incluye aquellos trabajos que la empresa también podrá hacer, como la realización de nuevas instalaciones complementarias a las ya existentes, la adaptación a normativa de componentes obsoletos instalados, puesta a punto de determinadas instalaciones al inicio del contrato, la sustitución de la tecnología existente por una nueva más eficiente, tales como placas solares, calefacción por gas natural u otras propuestas por la empresa y/o el Ayuntamiento de Córdoba. Para la ejecución de los trabajos incluidos en este apartado será obligatoria la autorización del presupuesto por parte del responsable municipal del contrato.

Estas actuaciones conllevarán las subsiguientes revisiones de las condiciones económicas, que podrían suponer hasta una variación del 20% del presupuesto en función del tipo equipo y en proporción a la época de año en que se realice.

Las empresas interesadas tienen hasta el 25 de julio a las 23:59 para presentar ofertas. A la finalización del contrato, la empresa saliente deberá realizar una visita a cada una de las instalaciones con la nueva adjudicataria del contrato y el técnico municipal. A raíz de dicha visita, las deficiencias detectadas deberán ser subsanadas por la compañía saliente.

