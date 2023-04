La Junta afirma que solo el 2% de médicos de Primaria en Córdoba secundan la huelga en el turno de mañana

Tan solo 12 médicos de Atención Primaria en Córdoba del turno de mañana habrían secundado la huelga durante este miércoles, según datos ofrecidos por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Se trataría del 1,99% de los profesionales de este turno. Los datos de la Junta difieren de los que ofrece el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que eleva el seguimiento de la huelga al 30%.

Según el corte realizado a las 11:00, el seguimiento de la huelga a nivel andaluz es del 3,22%. De los 4.872 profesionales que se encuentran en este turno, 157 han secundado el paro. Por provincias, Almería tiene un 1,75% de seguimiento y 7 profesionales en paro por la huelga; en Cádiz, 3,38% y 20 profesionales; Córdoba, 1,99% y 12 profesionales; Granada, 3,21% y 23 profesionales; Huelva, 2,51% y 9 profesionales en huelga; Jaén, 2,42% y 12 profesionales; Málaga, 4,27% y 28 profesionales, y en Sevilla, 4,38% de seguimiento y 46 profesionales en paro por la huelga.

La Consejería de Salud y Consumo ha asegurado a través de una nota de prensa que respeta cualquier acción sindical y quiere recordar que las negociaciones siguen abiertas. Además de las reuniones que continúan con colegios profesionales y sociedades científicas, y con los propios profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

En este sentido, cabe recordar que el Gobierno de la Junta de Andalucía, continúa el comunicado, apuesta por la estabilización y la mejora del empleo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la equiparación salarial con otras comunidades y la renovación y modernización de las infraestructuras sanitarias, como se ha ido transmitiendo siempre a organizaciones sindicales, colegios profesionales y opinión pública.

Además, desde el SAS han apuntado que se trabaja constantemente en aspectos tan relevantes como la mejora de la accesibilidad, la gestión eficiente de la demanda asistencial, como por ejemplo a través de la consulta de acogida, y en el seguimiento continuo de la situación en tiempo real de los centros para facilitar la gestión de la demora y de la actividad, así como en la desburocratización de las consultas.

La negociación, tal y como ha expresado la consejera de Salud y Consumo, tiene como objetivo mejorar la Atención Primaria y la atención al paciente en la región. Por ello, ha resaltado la importancia de que ambas partes trabajen juntas, de manera cooperativa, para alcanzar un acuerdo que beneficie a todos los ciudadanos andaluces.

