Las Jaras sigue sin agua por quinto día y aspira a poder abrir el grifo este sábado

Los vecinos de la urbanización cordobesa de Las Jaras llevan desde el lunes a las 9:00 de la mañana sin poder abrir el grifo. Bueno, pueden accionar la llave, pero no sale ni gota de agua. A las 9:00 del lunes, y sin previo aviso, la empresa que suministra el agua, Luxico, interrumpió el servicio al quedarse sin los productos para poder potabilizar el agua.

Ahora, los vecinos aspiran a poder tener agua durante el fin de semana, especialmente este sábado. Hasta las 20:20 de este viernes no se ha comenzado a llenar, de nuevo, el depósito que suministra agua a Las Jaras, según han confirmado a este periódico fuentes vecinales. El proceso de llenado suele durar unas horas por lo que es probable que hasta este sábado no regrese el suministro.

Este viernes por la mañana, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, todavía confiaba en que el suministro pudiese regresar entre las 18:00 y las 19:00 de este viernes.

Los nuevos productos químicos necesarios para potabilizar el agua de Las Jaras no han llegado hasta las 10:30 de este viernes. Hasta las 15:00 no se inició el proceso para decantar y hasta las 20:20 no ha regresado el agua a los depósitos. Ahora, se pide a los vecinos que no abran todos los grifos a la vez o no habrá suministro para todos.