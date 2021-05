IU plantea destinar 16,2 millones del remanente del Ayuntamiento a políticas sociales, empleo y sostenibilidad

La viceportavoz del grupo municipal de IU, Amparo Pernichi, ha presentado una propuesta en la que gastar parte de los 32,7 millones de euros del remanente de tesorería, centrada en políticas sociales, de creación y mantenimiento del empleo y relacionadas con la sostenibilidad.

Según ha explicado Pernichi nuestro objetivo es que “nadie se quede atrás” en esta pandemia y por eso planteamos al equipo de gobierno destinar 7,7 millones de euros del remanente de tesorería a ayudas de emergencia, familiares o de alquiler, así como en programas para garantizar un techo a aquellas personas que no lo tienen.

De igual forma, como la gente “quiere y necesita trabajar”, proponemos destinar 7,5 millones al Plan de Inclusión de Sadeco, a ayudas directas a las empresas, al comercio ambulante, a la reactivación de la cultura en nuestra ciudad o para la adquisición de suelo en el casco histórico, en el que acometer proyectos de viviendas, sobre todo para los más jóvenes y también para nuestros mayores.

Por último, creemos necesario que se invierta alrededor de 1 millón de euros en sostenibilidad, eficiencia energética, energías renovables y en el plan de arbolado. En total, nuestra propuesta recoge actuaciones por valor de 16,2 millones de euros, que pueden ser un “buen punto de partida” para la negociación con el equipo de gobierno y para encontrar y decidir el destino de esos 32,7 millones de euros del remanente de tesorería.

Noticia triste

Sobre el remanente, la ciudadanía debe saber que esos 32,7 millones es la cifra que este gobierno municipal, con su alcalde a la cabeza, ha sido “incapaz” de gastar en 2020 y en plena pandemia, sólo en el capítulo dedicado al funcionamiento diario del Ayuntamiento, puesto que debemos recordar que en el capítulo de inversiones ya dejaron sin ejecutar 122 millones de euros.

Nos parece “triste”, por tanto, que en la situación en la que se encuentra la ciudad, con más de 41.000 desempleados, el alcalde no haya ejecutado esos 154,7 millones de euros y que no haya dado la oportunidad a las empresas de Córdoba a trabajar con la administración local. Esperamos que a partir de ahora se tomen “mucho más en serio” su gestión y en ese sentido entendemos que “no hay excusa”, dado que el Gobierno Central ha vuelto a relajar las reglas de gasto, para que nos sentemos, trabajemos y llevemos esos 32,7 millones de euros a partidas que actualmente está “necesitando” la ciudad.

Denuncia en Fiscalía de la obra de la avenida de Libia

En otro orden de cosas, sobre las obras de la avenida de Libia que prevé llevar a la Fiscalía por la gestión de Infraestructuras y la querella que anunció la semana pasada la empresa de las mismas contra IU, Pernichi ha dicho que no les consta dicha denuncia y cree que "si se escuchan los audios con detenimiento de las ruedas de prensa no se verá en ningún momento crítica alguna al hacer de las empresas en la Delegación de Infraestructuras".

"Criticamos y denunciamos la gestión que se hace por parte del delegado y de la coordinadora del área sobre el dinero público", ha defendido la concejal, quien ha agregado que "la empresa no tiene más que ponerse en contacto con IU para aclarar cualquier término si ha habido cualquier tipo de malentendido".

Al respecto, ha aseverado que "se ha intentado proteger que la gente que ha trabajado para el Ayuntamiento no tenga perjuicio alguno" y han esperado a "dar tiempo a que las facturas se pudieran cobrar tranquilamente para que esos trabajos no se quedaran en el aire, porque están realizados y hechos por parte de las empresas cordobesas que han trabajado para el Consistorio", de modo que no cree que "a esta organización se le pueda decir nada con respecto a ver perjudicado a alguien", ha dicho.

Preguntada por si ya han presentado la denuncia ante Fiscalía, ha comentado que están redactando y "ultimando", aunque ha dicho que "cuanto más se profundiza, más cuestiones se sacan y más conclusiones hay". "Toda la documentación no es poca", ha subrayado, para remarcar que lo quieren hacer "lo mejor posible".