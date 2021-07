IU: hubo un "complot de la Junta y el Cabildo" para "orquestar" los informes que permitieron retirar la celosía de la Mezquita

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, se ha referido a la providencia del Tribunal Supremo anulando el permiso de la Junta de Andalucía y en contra de la decisión de retirar la celosía de Rafael de la Hoz de la Mezquita Catedral para abrir una segunda puerta en el monumento, utilizada para el paso de las procesiones de Semana Santa. García ha recordado que la Junta de Andalucía, con la consejera de Cultura de entonces, Rosa Aguilar (PSOE), tienen "una evidente responsabilidad". "En ese momento, en un complot absoluto con el Cabildo y con los que querían retirar la celosía, orquestaron perfectamente el aparataje administrativo para que los informes pertinentes llegaran a la Gerencia de Urbanismo y no tuviéramos ninguna posibilidad más que poner en cuestión la retirada de la celosía".

García, que en aquel momento era presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo que dio el permiso administrativo de licencia de obra para la retirada de la celosía conforme a los informes vinculantes de la Junta de Andalucía, ha recordado así "quiénes son los responsables de lo que está pasando en la Mezquita Catedral" donde, en su opinión, se ha ido "desmontando poco a poco un edificio único en el mundo".

Pedro García ha indicado que ya la Audiencia Provincial de Córdoba anuló el permiso de la Junta -una vez retirada la celosía- y dando la razón así a la familia de Rafael de la Hoz, una decisión que recurrieron tanto la Junta como la Agrupación de Cofradías en su momento, recurso que no ha sido aceptado ni por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ni ahora por el Supremo. Dictada la providencia del Alto Tribunal, queda ahora que se dicte la sentencia para ejecutar el fallo y ver si se ordena la reposición de la celosía.

Sobre la retirada de la celosía, García ha señalado que, en su día y tanto desde IU como en su cargo en Urbanismo, ya advirtieron que esta pieza "forma parte de un todo que es el monumento" y que su retirada "forma parte de la desvirtualización que está llevando a cabo el Cabildo" del principal monumento de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Carta al Cabildo para "no destrozar" la celosía

En ese sentido, Pedro García ha recordado que, cuando la Junta de Andalucía emitió sus informes favorables a la retirada de la celosía, "ya advertimos que se estaba equivocando, que la celosía forma parte del edificio y era una parte importante". Además, rememora, él mismo, explica que envió "una carta al Cabildo, advirtiéndole, solicitándole, que guardara la celosía de manera pertinente, que no la destrozara, que no hiciera nada que no debiera", por si la sentencia final era desfavorable a los intereses del Cabildo y hay que reponer la celosía.

"Espero y deseo que la celosía se encuentre en condiciones para poder ser restaurada y vuelta a su lugar original, para que se pueda cumplir la sentencia", ha dicho García, sobre la petición que expresó al Cabildo, "no de manera oficial ni administrativa", sino como "sugerencia" entonces. La celosía, según el Cabildo, se encuentra en un almacén, dividida "en piezas".

A partir de ahora, IU ha pedido que se realice "un reflexión sobre cómo se gestiona la Mezquita, cómo poco a poco se van modificando estructuras de ese edificio. Y sobre que se está pervirtiendo su forma original. Eso invita a una reflexión", señala García. "La sentencia final invita a que tomemos nota de cómo no hay que hacer las cosas, sobre todo los que gestionan lo público".