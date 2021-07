La celosía de Rafael de la Hoz retirada por el Cabildo está guardada "por piezas" en un almacén

La celosía de Rafael de la Hoz que se retiró de la Mezquita-Catedral para permitir la entrada de los pasos de Semana Santa está guardada "por piezas" en un almacén propiedad del Cabildo Catedral. Según han informado a este periódico fuentes de esta institución, la celosía sigue en sus dependencias desde que fue retirada.

Tal y como se informó en su momento, la celosía fue desmontada usando una sierra, ya que su instalación, a principios de los años 70 del pasado siglo, se hizo de una manera que hacía casi imposible su desmontaje. Ante la dificultad que entrañaba, el Cabildo optó por dividir la celosía en diez partes diferentes, de 400 kilogramos cada una, que son las que han acabado descansando en un almacén de su propiedad.

Con la última providencia dictada por el Tribunal Supremo, que devuelve la ejecución de la sentencia a la Audiencia Provincial de Córdoba (que ya falló a favor de la familia de Rafael de la Hoz), vuelve a estar sobre la mesa la posibilidad de que el demandante pida la restauración de la celosía y su colocación en el lugar donde estuvo hasta el año 2017.

Una posibilidad que, sin embargo, parece remota. Ya en su momento, cuando se anunciaron los trabajos, los técnicos de Cultura de la Junta reconocieron que era "inviable" que la celosía de Rafael de la Hoz pudiera ser abatible y añadieron, de hecho, que era "imposible" conservarla una vez que se retire.

Preguntado por esta posibilidad hace dos años, el canónigo portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba, José Juan Jiménez Güeto, dijo entonces que no se lo iban "ni a plantear". "Si el Cabildo se tuviera que plantear esa cuestión, se lo plantearía", afirmó aquel día el portavoz, que aseguró también que la celosía estaba conservada "en perfectas condiciones".

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, ha reconocido este martes a preguntas de este periódico su total desconocimiento sobre el lugar y el estado de conservación de la celosía de Rafael de la Hoz que fue retirada por la institución eclesiástica.

"Es una cuestión que habría que plantear al Cabildo, pues es el que planteó su retirada", ha dicho el responsable del Gobierno Andaluz. La Consejería de Cultura tiene entre sus funciones velar por el estado de conservación del monumento.

