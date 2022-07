IU asegura que “Bellido está asustado de lo que pueda decir Dorado” en el 'caso Infraestructuras'

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, se ha referido al episodio vivido en el Pleno del Consistorio este jueves, cuando el portavoz de Ciudadanos dentro del equipo de gobierno, David Dorado, pidió al alcalde, José María Bellido (PP), que se aplicase el mismo rasero que cuando lo cesó de sus competencias, al anunciar que la Fiscalía ha enviado al juzgado una investigación por presuntos delitos en el servicio de Alumbrado Público que incluye contratos de la época en la que Bellido era delegado responsable de Contratación.

Este jueves, al finalizar el Pleno en el turno de ruegos y preguntas, David Dorado tomó la palabra para anunciar que la Fiscalía ha remitido al Juzgado Decano de la Audiencia Provincial una investigación sobre contrataciones por parte de un funcionario de alumbrado público en el Área municipal de Infraestructuras, enmarcando los contratos en los dos anteriores mandatos. Y, sobre ello, Dorado se dirigió directamente al alcalde para decirle: “¿Va a aplicarse a sí mismo el alcalde el miso rasero al decretar mi cese?”, a lo que Bellido le respondió en el propio Pleno que “yo era delegado de Contratación pero delegué la presidencia en el director general de aquella época”.

Ante este episodio, desde IU Pedro García ha señalado que “los propios miembros del gobierno se están acusando de presunta corrupción en este Ayuntamiento”, algo que ha calificado como “muy grave” y que no había vivido el Consistorio “en más de 40 años de democracia”. En referencia a Dorado ha dicho que “está chuleándole al alcalde”.

“Lo que ha ocurrido es que el coportavoz del gobierno acusa al alcalde y le dice que tiene que cesar en su funciones. Posiblemente hayamos asistido a una primicia política”, ha dicho García. “Es de una gravedad tremenda”, y ha señalado que Dorado “ha puesto el ventilador y sálvese el que pueda. Está esparciendo todo lo que puede y demás, para que quede demostrada su inocencia y que los demás sean culpables”.

Pedro García ha recordado que David Dorado “hasta hora es el coportavoz del gobierno municipal, quien después de cada Junta de Gobierno Local informa de los asuntos aprobados -ahora no que está de baja médica-, pero es coportavoz”. “Y este señor acusa al alcalde de gravísimas faltas”. “El señor Bellido está asustado de lo que pueda decir Dorado”, ha reiterado para recordar que en un Pleno anterior, cuando Dorado quiso intervenir el alcalde le señaló que no era miembro del gobierno municipal al haberle quitado las competencias, pero sin embargo mantiene el cargo de portavoz de Cs en los Plenos y tras las Juntas de Gobierno Local. “Si Dorado no es miembro de la oposición, que no lo es ¿qué es? Es gobierno”.

García ha recordado que en los juzgados ya hay una causa abierta por el denominado 'caso Infraestructuras' en el que el juez ha visto indicios de delitos y ha imputado a la excoodinadora del área y a un funcionario. Tras esa primera denuncia, Dorado llevó a la Fiscalía contratos del área de Infraestructuras de los dos mandatos anteriores y ahora esta segunda investigación se ha dirigido al juzgado también al ver indicios de delitos y apuntar al jefe de alumbrado del Ayuntamiento por ello.

Pedro García ha dicho que el escenario a nivel técnico “es preocupante”. “El que tenga que caer, que caiga, el que tenga que asumir responsabilidades, que lo asuma. Si algún día me toca a mí tengo tranquilidad por mi honestidad”, ha dicho quien tuviera responsabilidad de gobierno en el pasado mandato municipal. Y a nivel político, ha reiterado que “se está dando un espectáculo lamentable”.