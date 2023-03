Los hosteleros de La Corredera se plantan ante el Ayuntamiento de Córdoba

Los hosteleros de la plaza de La Corredera se plantan ante el Ayuntamiento de Córdoba. El motivo es la orden, notificada este pasado lunes, que les obliga a retirar los veladores durante toda la tarde y noche de este jueves con motivo del concierto que ofrecerán Cantores de Híspalis en la céntrica plaza como previa a la Semana Santa.

Según ha podido saber este periódico por diversas fuentes, hay acuerdo entre todos los hosteleros de La Corredera y ninguno ha firmado su consentimiento ante la orden, que se suma a la que llegó la semana pasada en la que se les prohibió instalar veladores por la mañana y parte de la tarde del pasado sábado con motivo del espectáculo pirotécnico del Ayuntamiento de Alicante. “No se nos consulta ni tenemos ni voz ni voto”, dice uno de los hosteleros, que explica que la asociación ha solicitado una reunión con la delegada de Cultura, Marián Aguilar, que es la responsable de la organización del concierto.

La semana pasada fue la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) la que notificó que, con motivo de la mascletá, debían retirar los veladores. También recibieron la notificación con pocos días de antelación, según los testimonios recabados. “Hay mil formas de hacer las cosas, pero nosotros pagamos las terrazas todo el año y los trabajadores están dados de alta también. ¿Por qué no pusieron lo de los petardos el viernes en Las Tendillas? ¿Por qué hacerlo un sábado, que es el día de la semana de mayor venta?”, se cuestiona uno de los empresarios que trabajan en la plaza.

Sobre el concierto de este jueves, facilitada a este periódico, la notificación enviada por Cultura dice lo siguiente: “Dado que las tareas de montaje y la previsión de una gran afluencia de público pueden afectar a la terraza del negocio que regenta, es por lo que se comunican esta celebración, a efectos de que, en la tarde de ese día, no monte la terraza”.

En este ámbito, uno de los hosteleros de La Corredera recuerda que en la plaza “siempre ha habido conciertos, y, salvo en La Noche Blanca, nunca se han tenido que quitar veladores”. Hace un año, recuerda, hubo un concierto de Howe Gelb y se permitió mantener las mesas durante toda la tarde. Lo dice, además, un empresario que lleva varios años y ha vivido varias ediciones de La Noche Blanca del Flamenco, cuando también se obliga a quitar los veladores durante todo el día, perdiendo así el servicio de comida y cena en una ciudad llena de gente, a pesar de que el concierto en La Corredera sea de madrugada (este año, es a las 2:00).

Además, el malestar es mayor porque, según señala otro hostelero, ahora “en campaña electoral van a venir todos a pedir el voto”, cuando en los últimos cuatro años “han tomado todas las decisiones de espaldas a los hosteleros, sin contar con nosotros para nada”.

Por todo ello, piden a Cultura que rectifique la orden o que, en caso de que les impidan poner veladores, se les permita una alternativa mínima, que sería la de poner barras. “Y ya vamos tarde para solicitarlas y montarlas”, aclaran.

Mientras tanto, el escenario para el concierto, por el que el Ayuntamiento ha pagado 30.000 euros, ya está montado. El grupo sevillano pondrá en escena la obra musical El Mesía como preludio de la Semana Santa en Córdoba.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Córdoba (Hostecor), Francisco de la Torre, se reunía este miércoles con el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, para trasladarle esta cuestión, entre otras. De la Torre ha indicado que el sistema debe funcionar con mucho más tiempo de preaviso, porque avisar con tan poco tiempo daña la imagen de los locales, puesto que los obliga a cancelar reservas.

“Estamos en un periodo del año en el que funcionamos con reservas a dos semanas. No se puede avisar con tan poco tiempo”, ha puntualizado el presidente de Hostecor, que entiende la complejidad que tienen en el Ayuntamiento para “compatibilizar el bien general y los intereses de los hosteleros”, dando por hecho que el citado concierto “va a generar movimiento en la zona”.

La Delegación de Cultura, por su parte, no ha contestado a las preguntas de este periódico sobre esta cuestión.

