El gobierno del PP salva al concejal de Fiestas de la reprobación pedida por toda la oposición

El gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, con el voto de calidad del alcalde, ha rechazado reprobar al concejal de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, como ha pedido toda la oposición -PSOE, Hacemos Córdoba y Vox-, por su gestión en el Consistorio, además de por algunas de sus declaraciones y actitudes que han tachado de machistas.

La petición de reprobación ha llegado en una moción presentada por Hacemos Córdoba, que ha recordado cómo el alcalde ya quitó a Urbano sus competencias en la delegación de Presidencia y Gestión de Fondos Europeos en su crisis de gobierno municipal. Y, al seguir como delegado de Fiestas y Tradiciones, ha protagonizado cuestiones polémicas como los problemas de botellón, ruidos y aglomeraciones en las Cruces, que se repitieron en las verbenas de este otoño.

Asimismo, se ha recordado cómo no hubo consecuencias para una caseta de la Feria pasada donde se cosificó a la mujer, algo prohibido en las bases, pero que no acabó en cierre de la caseta pese a ello. Urbano también protagonizó unas declaraciones machistas cuando se supo que este año no se celebraba la Cata del Vino y se posponía. Comparó la cancelación del evento con “la ausencia de una madre que se va a la peluquería a ponerse más bonita, más guapa, más madre, más mujer”.

Y, todos los grupos de la oposición, han recordado cómo el alcalde, José María Bellido, ha tenido que corregir en varias ocasiones declaraciones o actuaciones del concejal de Fiestas y Tradiciones.

Debate sobre la reprobación

En el debate de la moción que pedía su reprobación, el propio Julián Urbano ha defendido la postura del PP y ha señalado que con las verbenas se ha intentado recuperar una tradición que se había perdido, consiguiendo celebrar 21 eventos de este tipo este año. Urbano ha señalado que en próximas convocatorias para las Cruces y otros eventos se controlarán los horarios, el volúmen de la música y el plan de seguridad. Y sobre las declaraciones tildadas de machistas, ha asegurado que “no puedo admitir que he hecho algún menoscabo de la igualdad”.

Para Hacemos Córdoba, la gestión y conducta de Urbano merece la reprobación y que sea apartado de sus funciones. “Se lo ha ganado a pulso en este año de gestión” ha dicho para señalar que “no está a la altura de la delegación que representa y su conducta muestra muchas carencias”. “Ha convertido la ciudad en un macrobotellón sin respetar a los vecinos, sin respetar el descanso. Ya pasó en las Cruces, lo arrastramos en las verbenas y mucho nos tememos que lo vamos a tener también en Navidad”. Asimismo, han reprochado su actitud “machista” y el tono de sus intervenciones.

Por parte de Vox, la portavoz Paula Badanelli también ha pedido la reprobación de Julián Urbano: “No ha habido una declaración que no le haya corregido o enmendado el alcalde”, ha dicho, para afearle que, a su juicio, “ha sido usted el tonto útil de la izquierda para poner en el disparadero a las hermandades y cofradías de Córdoba, que no han tenido culpa de nada y han tenido que salir a defenderse”, ha citado en alusión a las barras de las verbenas y los botellones generados alrededor. Y también desde Vox han admitido los “comentarios machistas, sí es evidente que los hizo”, del edil.

Desde el PSOE, la edil Carmen González se ha sumado a la petición de reprobación y ha afeado que Urbano “no dialoga y ha permitido que el descontrol se haya adueñado de nuestras fiestas (...) en las Cruces, las verbenas y ahora continúa con esa política de descontrol con las barras navideñas en la calle”. Asimismo, ha afeado la gestión en la Feria, su reacción a la suspensión de la Cata del Vino y la respuesta dada en el debate por el concejal de Fiestas.