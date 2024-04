El PSOE acusa de “machista” al gobierno local al explicar la suspensión de la Cata del Vino

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha tildado de “machista” la explicación dada por el concejal de Fiestas y Tradiciones del Consistorio, Julián Urbano, relativa a la suspensión de esta edición de la Cata en las que compara la cancelación del evento con “la ausencia de una madre que se va a la peluquería a ponerse más bonita, más guapa, más madre, más mujer”, como afirmó en declaraciones a los medios de comunicación para tratar de justificar la decisión municipal.

Moya ha afirmado que los comentarios de Urbano son “directamente machistas y casposos” y que no están a la altura de un representante público que además es teniente de Alcalde, delegado de Presidencia y Políticas Transversales “sino propias de chascarrillos en la barra de un bar”.

La socialista ha insistido en que “de la misma manera que no sería apropiado comparar al Ayuntamiento con un hombre de los antiguos que pasaban tanto tiempo en el bar que no se enteraban de lo que pasaba en su casa; comparar esta cancelación con una madre que se va a la peluquería, perpetúa la idea de que la mujer necesita del adorno y el engalanamiento para ser más madre o más mujer, y nos retrotrae a épocas pasadas a las que las y los feministas no estamos dispuestos por más que se empeñen algunos”.

En este sentido, ha pedido una rectificación pública del Consistorio por tratarse de una comparación “a todas luces errónea e inapropiada”. “Si la razón del alcalde, José María Bellido, para elegir al señor Urbano como concejal delegado de Fiestas y Tradiciones es implantar un nuevo modelo de la España cañí, ha dado en el clavo; pero si no es así, debería exigirle una rectificación de esas palabras”, ha considerado Moya, que ha remarcado que estas de Urbano en los distintos medios de comunicación respecto a la cancelación de la próxima Cata del Vino “son lamentables desde el punto de vista político”.

Sobre la suspensión de la Cata en sí, Moya ha rechazado que el Consistorio asegure que no se va a notar su cancelación en la celebración del Mayo Cordobés, “cuando este evento es el pistoletazo de salida de nuestra principal temporada de turismo; decir lo contrario transmite desde ignorancia de la importancia que este evento tiene en nuestra ciudad, hasta desprecio por las reservas que muchos hoteles y restaurantes puedan tener en esas fechas y que ahora estarán en el aire”.

Además, ha asegurado que el hecho de que el Ayuntamiento se entere a dos semanas vista de su inicio que la Cata del Vino se cancela manifiesta “una despreocupación impropia de un responsable político al que se le ha caído uno de los mayores eventos de la ciudad sin que se diera cuenta”.

“Es difícil reconocer la importancia de esta actividad a la vez que se le quita importancia a su posible traslado de fechas en el calendario de fiestas y eventos en la ciudad; más bien denota indiferencia y, por supuesto, una absoluta falta de preocupación por las cuestiones que atañen a su Delegación”, ha concluido la capitular.