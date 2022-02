'Foodtrucks', triciclos y carritos podrán vender helados de manera itinerante en Córdoba

En los últimos años la demanda por la instalación de 'foodtrucks', carritos y triciclos para la venta de helados en la vía pública en Córdoba ha aumentado. Así consta en la convocatoria abierta por el Ayuntamiento de la capital, hasta el 4 de marzo, para la presentación de solicitudes para la la campaña 2022-2024 para la venta "itinerante" de helados.

Ante el aumento de peticiones por estas nuevas instalaciones, la delegación de Seguridad y Vía Pública "pretende adaptarse a las nuevas demandas de la ciudadanía a la vez que dar cabida a empresas emergentes que generan puestos de trabajo temporal", según consta en las bases publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y consultadas por este periódico.

Las autorizaciones para vehículos itinerantes manuales o asistidos mediante motor eléctrico se ofertan, según establecen las bases, en Distrito Sur, (incluyendo la Avenida del Alcázar y la Ribera, dentro del Distrito Centro, y excluyendo la Puerta del Puente y el Puente Romano); Distrito Poniente Sur; Distrito Levante y el Distrito Sureste.

Estos carritos o vehículos deberán estar en continuo movimiento salvo para atender a los clientes, además de evitar atender a menos de 100 metros de cualquier otro establecimiento o quiosco fijo de venta de helados.

Los quiscos no itinerantes se ubicarán en tres lugares: el primero en la Avenida Doctor Fleming, frente al Mercado Municipal; el segundo, en la Avenida Fray Albino, tras la Torre de la Calahorra y, el tercero, en el Bulevar del Gran Capitán (frente a los nº 5-7). Estas ubicaciones se han establecido "para no sobrepasar los límites recomendables" en cuanto al número de puestos de venta de helado, una industria que "se encuentra suficientemente representada en nuestra ciudad". Sin embargo, pueden realizarse sugerencias de ubicaciones que podrán ser valoradas para su aprobación.

En cuanto al diseño, los quioscos de helados deberán ser de madera, "atendiendo a las características del entorno en que se insertan". Por este motivo, quedan prohibidos los de policarbonato o materiales similares de marcas comerciales con los anuncios y logotipos de las mismas.

Las empresas adjudicatarias de los quioscos, serán las responsables de instalarlos, respetando las medidas que deben tener de entre cuatro y nueve metros cuadrados (si existiesen establecimientos con menores dimensiones se liquidarán por la cantidad mínima), "así como de efectuar las acometidas necesarias de suministro y desagüe, de forma regular, cuando fuesen necesarios".

Las solicitudes se acogerán a la campaña repartida en los próximos tres años con los siguientes periodos: en 2022, del 21 de marzo al 16 de octubre; en 2023, del 20 de marzo al 15 de octubre y en 2024, del 18 de marzo al 14 de octubre. Las autorizaciones se concederán para la campaña completa, sin embargo, las empresas adjudicatarias deberán comunicar antes del 30 de noviembre de cada año la intención de continuar en el próximo ejercicio. De no ser así, se adjudicará a otra empresa interesada.

