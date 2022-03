La Feria de Córdoba postpandemia tendrá 1.800.000 puntos de luz

La Feria de Córdoba postpandemia contará con un alumbrado que sumará 1.800.000 puntos de luz, de los que 60.000 estarán en la portada, que volverá a reproducir su diseño tradicional simulando los arcos de la capilla de Villaviciosa de la Mezquita-Catedral.

El presupuesto del alumbrado asciende a 579.910 euros con IVA y parte de un contrato de 2019 que está prorrogado y admite una prórroga más para Feria 2023, según ha expuesto el delegado de Infraestructuras, Antonio Álvarez.

Álvarez, junto al director comercial de Iluminaciones Ximénez, Antonio García, ha explicado que el 100% de los puntos de luz serán LED. La Feria contará con 264 arcos de alumbrado por todo el recinto de El Arenal, además de cien proyectores en las calles de En medio, del Potro y la zona central. Habrá hasta 72 motivos distintos en los adornos de la iluminación, la mayoría de los cuales estarán por primera vez en la Feria de Córdoba.

Junto a ello, en la zona central habrá 200 metros lineales de puntos LED y doce proyectores. Asimismo, las guirnaldas de luces se colgarán entre el Puente Romano y la Plaza de Santa Teresa, en el Puente del Arenal -11.000 solo aquí- y en la Caseta Municipal. La portada tendrá una altura máxima de 43 metros y una longitud de 73 metros. Las dos zonas laterales suman 14,5 metros.

Álvarez ha señalado que desde primeros de marzo ya empezaron los trabajos de instalación del alumbrado en la portada y que, después de dos años, “hay una gran expectativa, hay muchísimas ganas de Feria. Llega después del difícil trago de la pandemia”.

A la par, se ha tramitado el contrato para la red eléctrica de baja tensión que asciende a 250.000 euros, con lo que en total, el alumbrado costará algo más de 700.000 euros.

El director comercial de Ximenez Group ha recordado que esta empresa de Puente Genil hará 28 años instalando el alumbrado de la Feria de Córdoba con esta próxima edición.

Ha señalado que la huelga del transporte no está afectando a los trabajos que se llevan a cabo en la portada de la Feria y que llegan en pequeños vehículos, si bien Ximenez Group mantiene parados sus camiones de gran tonelaje desde hace una semana, ante el riesgo de los piquetes. Por ello, se están viendo afectados parte de los trabajos de desmontaje de eventos de Carnaval por distintos puntos de la geografía española.

