Educación actuará en 22 colegios e institutos de la provincia por un valor de 2,5 millones

La delegada territorial de Educación y Deporte, Inmaculada Troncoso, ha presentado este martes las actuaciones del Plan de Infraestructuras Educativas para 2022. En la provincia, según ha detallado, concretamente serán un total de 22 acciones que tienen un presupuesto de 2,5 millones de euros.

El delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, por su parte, ha resaltado los dos aspectos esenciales en la educación, "el personal para que los centros funcionen de la mejor manera" del que ha resaltado "la enorme gestión" de la consejería; y las infraestructuras En este sentido, ha manifestado la actuación en los 109 proyectos "atascados" desde hace tres años por los anteriores mandatos.

Esta semana se ha dado el visto bueno a este Plan de Infraestructuras Educativas priorizando actuaciones motivadas por demanda de escolarización. En Andalucía se llevarán a cabo 170 actuaciones con una inversión cercana a los 85 millones de euros. A estas 22 se suman otras 186 que se encuentran "en diferentes fases de gestión" en la provincia por 51 millones de euros.

Según ha detallado la delegada, entre las 22, ocho están relacionadas con la ampliación, adaptación y creación de nuevos centros para "dotar al sistema educativo de nuevos puestos escolares"; tres, serán derivadas de necesidades de origen técnico que afectan a la funcionalidad o habitabilidad; y otras 11 intervenciones en la provincia se realizarán con el objetivo de "mejorar las condiciones de infraestructuras que hayan quedado obsoletas".

Además, ha especificado Troncoso, estas no serán todas las actuaciones que se llevarán a cabo sino a lo largo del año cuando haya acabado el curso escolar "necesidades que van a ir incorporándose".

En el bloque de Reformas y Mejoras, se realizarán 11 actuaciones en la provincia por un valor de un millón 720 mil euros, entre estas ha destacado la actuación en el conservatorio de danza Luis Del Río por la mejora sistema de calefacción con una dotación de 350.000; en el Colegio Aberroes adecuación de espacios para los equipos de orientación; en el Colegio de los Califa por 150.000 euros para la dotación espacios comunes y zonas de sombra; en Fernán Núñez en el IES Miguel Crespo mejora carpintería exterior; Colegio San José, en Montilla construcción de un gimnasio, entre otras de menor importe.

En cuanto a las necesidades técnicas serán tres las actuaciones por importe de 275.000 euros. Estas serán la mejora de la cubierta de la residencia Cristóbal Luque Onieva; en Puente Genil, en el IES Manuel Reina mejora de la cubierta del edificio principal y en Aguilar de la Frontera, IES Ipagro sustitución de la caldera.

En el tercer bloque, "que alude a la escolarización", tienen previstas ocho actuaciones por un valor de 515.000 euros, de las que ha destacado el aulario de infantil del colegio público rural Ana de Charpentier de La Espineda 200.000 euros; en el Colegio Pablo García Baena adecuación aseo para alumnado de alumnado de necesidades especiales o en el IES Trassierra, adecuación de espacios, entre otras.

Además de todas estas actuaciones, la delegada ha presentado también las 86 actuaciones que se integran dentro del Plan de Bioclimatización. Estas tienen un importe aproximado de 28,4 millones de euros, cada una de ellas, 325.000 euros, ya que consisten en la combinación de instalación placas fotovoltaicas y la refrigeración adiabática "para conseguir una mejora de la eficiencia energética y del confort térmico en verano", ha indicado.

Según ha detallado estas se llevarán a cabo también en distintas localidades de la provincia como Adamuz, Aguilar, Encinarejo , Cañete de las Torres o Montalbán. Una iniciativa "muy bien acogida" por los centros. Por último, Troncoso ha expuesto los cinco pilares en los que se basan las actuaciones de la Consejería: la apuesta por la excelencia "sin dejar a ningún niño atrás"; la apuesta por la formación profesional "con 32.000 nuevas plazas públicas en Andalucía"; la atención a la zona de transformación social; la actividad físico deportiva y las infraestructuras educativas.

