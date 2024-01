Denuncian el uso “poco higiénico” de la Policía Montada en el Casco Histórico de Córdoba

La plataforma política y vecinal Andalucía Entre Tod@s ha vuelto a recopilar una nueva colección de “pesadillas” para los habitantes del Casco Histórico, que, en palabras de su portavoz en Córdoba, Manuel Ortega, demuestran, “una vez más, la enésima en nuestro listado de despropósitos, la desidia y el abandono del gobierno local hacia esta parte de la ciudad que parece que tienen en venta a la espera de que llegue el mejor postor para quedarse con ella”.

Entre esos hitos está el empedrado del Casco y su mantenimiento, que “hacen aguas”, sin que nadie en el Ayuntamiento haya sido capaz de elaborar un simple mecanismo de seguimiento y evaluación para restaurar lo que sea necesario. “Cuando hablamos de restaurar, queremos decir colocar piedras, porque parece que les resulta más fácil echar alquitrán o asfalto en los huecos de empedrado, de modo que éste se ha subsumido y ha formado una especie de cráter volcánico 'muy bonito' y que hay que enseñar a los turistas”.

Eso ocurre, por ejemplo, en Costanillas o en Moriscos, mientras que en la singular Plaza de San Andrés, donde el empedrado forma elementos decorativos, “se observan huecos por todas partes”.

Otro de esos hitos es la “manía de utilizar a la Policía Montada en el Casco, que será muy turístico, pero muy poco higiénico”. Rara es la vez que a su paso por las calles no dejan una “larga hilera de excrementos”. La última ha sido en una de las callejas junto a la Mezquita, por la que pasan numerosos visitantes, y “contamos con numerosas fotos e comerciantes indignados con turistas tratando de evitar pisar las heces”.

Por otra parte, Manuel Ortega ha indicado que esta ciudad sigue viviendo de espaldas a su río, muy a pesar de lo que indica el Plan Director del Casco Histórico, “que, por cierto conocen más y mejor los medios de comunicación que los propios habitantes de la zona”, que habla de llevar a cabo actuaciones para su integración en la ciudad.

“En Soria, el río Duero tiene un paseo de más de 5 kilómetros perfectamente integrado, sostenible y que resulta una delicia para la vecindad, mientras que en Córdoba teníamos un proyecto de los Fondos Edusi, que se acabó sin ejecutar, porque se rechazó la subvención”, ha expuesto el portavoz de Andalucía Entre Tod@s.

En este punto, Ortega ha recordado que el Ayuntamiento “se ha permitido el lujo de perder 15 millones de euros por no ejecutar los proyectos”, y lo que resulta peor es que “ahora nos enteramos de que la Junta va a vender parte de esos terrenos en el Cordel de Écija, que iban en ese proyecto de los Fondos Edusi para recuperarlo y que disfrutara la ciudadanía cordobesa, y se lo va a preparar empaquetado y dispuesto al mejor postor, privatizando y especulando con suelo público”.

A eso se le añade el anuncio de que se van a poner en valor los Molinos el río. “Ahora se entiende la salvaje deforestación que han realizado en los Sotos de la Albolafia, que ha sido simplemente eliminar la vegetación hasta esas construcciones sin ningún tipo de actuación”. Para el portavoz, “la pregunta es qué pretenden hacer con eso y cómo este tipo de cuestiones no se debaten en la Junta Municipal de Distrito, que es el órgano de gobierno municipal de la Zona Centro, o, como mínimo, que los vecinos que viven allí tengan algo que decir”.

Por otra parte esta el problema de las naranjas. El Ayuntamiento anunció no hace mucho un sistema novedoso de recogida con el uso de maquinaria vibradora. “Tenemos fotos de zonas de la ciudad donde ha actuado esta maquinaria y donde los árboles aún tienen naranjas que ya han causado más de un resbalón doloroso, y o bien las maquinas no son tan eficientes o no se ha sabido manejar o bien se ha equivoco el gobierno local con esta propuesta”.

Además, está la actuación llevada a cabo en el eje peatonal de San Lorenzo y Santa María de Gracia, también con fondos Edusi. Allí han colocado una placa en el punto verde de recogida de Sadeco donde se indica que se ha ejecutado con esos fondos europeos para su peatonalización. “Nada más hipócrita”, ha espetado Ortega. Y es que se han usado fondos con el objetivo de hacer de esta vía más peatonal, pero “han construido una vía rápida, porque todo el tráfico que entra en el Casco pasa por ese eje deteriorando continuamente las reparaciones constantes de la calzada, que no está pensada para un tráfico pesado ni denso ni constante, como el que hay”.

Finalmente, está el edificio en ruinas de la calle Gutiérrez de los Ríos, que ha tenido desprendimientos de cascotes, por lo que han tenido que colocar vallas. “Lleva años en ruina y no se enciende que Urbanismo no haya procedido ya a su expropiación para actuar y que el paso por esa vía no sea un riesgo constante de derrumbe”.

Por todas estas cuestiones, Andalucía Entre Tod@s considera que este gobierno actúa y vive de espaldas de la ciudadanía, obviando cuestiones que deterioran seriamente la imagen del Casco y suponen un riesgo físico para sus habitantes.