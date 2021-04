Denuncian la expulsión de varios voluntarios de Protección Civil de Córdoba en pandemia

Una decena de voluntarios y exvoluntarios de Protección Civil de Córdoba -dependiente del Ayuntamiento- ha denunciado la expulsión de media docena de compañeros, una baja amparada oficialmente por la falta de prestación de servicio en el año 2020 y que los denunciantes critican al no haber tenido en cuenta las circunstancias de la pandemia de la Covid19 y sus condicionantes personales en los expulsados de la agrupación, que son voluntarios y en algún caso llevaban casi 20 años en este servicio.

Según han explicado a este periódico los denunciantes, con fecha de 18 de febrero del 2021, varios integrantes de la Agrupación Local de Voluntariado de Protección Civil de Córdoba recibieron la baja en la agrupación por parte de la jefatura del departamento de Protección Civil, basándose en que "los voluntarios no habían prestado servicio durante el año 2020”. En los escritos recibidos por alguno de los voluntarios expulsados -a los que ha tenido acceso Cordópolis-, se argumenta su "baja definitiva" por "incomparecencia superior a tres meses sin causa justificada", en base al reglamento de la propia Agrupación y al que rige a los servicios similares en la comunidad autónoma andaluza. Los voluntarios de Protección Civil, que realizan esta labor sin retribución, deben desarrollarla, al menos, 15 horas al trimestre.

Sin embargo, los voluntarios y exvoluntarios de Protección Civil en Córdoba critican que, para tomar esta decisión, no se hayan tenido en cuenta "lo que ha pasado este 2020, un año horrible de desgracias" y relatan que "no han tenido en cuenta circunstancias personales de sus voluntarios: confinamiento, enfermedad, trabajar con personas de riesgo, vivir con una madre o padre de riesgo, incluso fallecimientos de personas muy allegadas al voluntario".

Contra esta decisión, los afectados interpusieron las oportunas reclamaciones en recurso de reposición, que fueron desestimadas, insisiendo en "la ausencia no justificada (...) durante período de más de tres meses", aunque se considera que "esta baja no inhabilita al interesado a incorporarse de nuevo a la Agrupación a través de futuras convocatorias", según la respuesta de la Jefatura. La desestimación de los recursos fue avalada por la Junta de Gobierno Local, que ratificó la expulsión, "quedando la única vía, el contencioso-administrativo, un proceso costoso que no se puede llegar asumir por los afectados", aseguran.

20 años de voluntariado y petición de amparo al alcalde

Los denunciantes explican que algunos voluntarios espulsados llevaban unos 20 años de servicio a la ciudadanía de Córdoba desde Protección Civil. "¿Por la ausencia de unos meses, por culpa de esta pandemia, los años de atrás ya no valen nada? ¿Se tiran al cajón de la basura 20 años?", cuestionan. "Pensamos que se han tomado una medidas muy drásticas y desproporcionadas por parte de la Jefatura , con un Ayuntamiento cómplice al aceptar las bajas".

Por ello, los afectados piden el amparo del alcalde, José María Bellido, para que "como máximo responsable del Ayuntamiento, escuche y atienda las demandas de sus voluntarios, que revoque dichas bajas en este asunto que es de su competencia", en referencia al artículo 7 del reglamento de la Agrupación, que señala que esta "dependerá directamente de la persona titular de la alcaldía como responsable máximo de Protección Civil local quien, a su vez, podrá delegar susfacultades de dirección, inspección e impulso de este servicio en la concejalía encargada de la Protección Civil”.

"A estos voluntarios que llevan el escudo con mucho orgullo, sin pedir nada a cambio, solo estar al servicio de la ciudadanía, dar lo mejor de forma altruista representando al Ayuntamiento de Córdoba, ahora este ayuntamiento les da una patada", critican.