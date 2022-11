Defensa deja desierto uno de los grandes contratos de la futura Base Logística del Ejército

El Ministerio de Defensa ha dejado desierto uno de los grandes contratos para la futura Base Logística del Ejército de Tierra que se construirá en Córdoba. En concreto, se trata del proyecto llamado Diseño de un Sistema Logístico Predictivo o Silpre, según su acrónimo. El proyecto estaba previsto ser adjudicado por un importe de tres millones de euros, pero defectos de forma en la única oferta presentada ha obligado a dejar desierto el concurso público, según adelantó Radio Córdoba Cadena SER.

El Silpre es uno de los buques insignias de la futura Base Logística y se preveía adjudicar y contratar antes incluso que las obras, ya que se trata de un diseño para la posterior construcción de una fábrica en la propia base. El Silpre prevé la dotación de sensores e inteligencia artificial para prevenir daños y averías en los vehículos y en el armamento militar.

Al concurso, un negociado sin publicidad, solo se había presentado una oferta, constituida además en Unión Temporal de Empresas (UTE) entre Navantia, Indra y la Universidad de Córdoba. No obstante, en la redacción del presupuesto no se ha contemplado el IVA, “no justifica los costes y la Oferta Técnica presentada no cumple con los requisitos obligatorios establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”, señala Defensa en la resolución en la que ha dejado desierto el concurso.

Defensa ha decidido, además, anular la partida presupuestaria, que se tenía que empezar a ejecutar en este 2022. Es probable que se pueda imputar el gasto en el próximo ejercicio, por lo que el Ministerio tendrá que volver a elaborar el pliego y sacar el concurso, con el objetivo de iniciar ya el diseño de una de las industrias clave de la futura Base Logística.