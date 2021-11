Podemos critica al PSOE por rechazar sus enmiendas sobre El Cabril y para Córdoba

La secretaria general de Podemos Andalucía y diputada nacional de Unidas Podemos (UP) por Córdoba, Martina Velarde, ha criticado este lunes al PSOE por no aceptar sus enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, referidas al centro almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril, ubicado en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba), y también sobre otras inversiones para la provincia cordobesa.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, Velarde ha asegurado que, desde Unidas Podemos y respecto a dicha provincia andaluza, han hecho lo que era su "obligación", que "era presentar las enmiendas que fuesen buenas para Andalucía y para Córdoba", pero el PSOE "se ha negado rotundamente a negociar ninguna de las enmiendas que hemos presentado".

Ello, que según ha dicho Velarde ha provocado "tristeza" en UP, ha ocurrido después de que, "en principio", el PSOE les aseguró que iban "a negociar" dichas enmiendas, pero "luego, cuando nos sentamos, resulta que dicen que no van a apoyar absolutamente ninguna", y no solo las referidas al "territorio andaluz", sino tampoco "del resto de enmiendas territoriales" que presentó UP.

A juicio de Velarde, "es una pena que al PSOE no le importen Córdoba ni Andalucía", pero "tampoco al Partido Popular, que cuando sacamos las enmiendas lo primero que dijo es que no las iban a apoyar", porque respecto a "lo del Cabril éramos unos incultos que no entendíamos del tema, y sobre la nacional 432 lo que decían es que querían una autovía", cuando lo que pretendía UP es "una mejora de carretera, que hay que hacerla ya", pues es "urgente".

En consecuencia, "ni el PP, ni el PSOE iban a apoyar estas enmiendas" de UP, que las retiró ante el hecho de que "los números no salen", ya que cuentan con "34 diputados" y, aún así, según ha resaltado Velarde, han "dado la batalla hasta el final" con sus enmiendas, "y la seguiremos dando, por supuesto, hasta que el PSOE rectifique y por fin se preocupe por Córdoba y por Andalucía, cosa que no ha hecho".