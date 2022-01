Una cordobesa, galardonada a nivel nacional en la categoría 'Digital Leader'

La cordobesa María José Sánchez Sillero, natural de Palma del Río, ha sido galardonada en la categoría Digital Leader a nivel España en los premios Globant Awards Edición Women that Build (Mujeres que construyen). Estos buscan apoyar, reconocer y dar visibilidad a aquellas profesionales que inspiran, lideran y crean el cambio, y destacan en el sector tecnológico.

A estos premios fueron nominados más de 70.000 personas de las cuales solo quedaron 195 finalistas de 27 países distintos. Por lo que para la responsable de Negocio e Innovación en Santander Global Tech & Operations es todo un orgullo haber sido una de las galardonadas. Aunque reconoce que ya lo hacía simplemente con ser una de las candidatas.

Además de un orgullo, confiesa en una entrevista para su empresa que "es una responsabilidad" tanto para ella misma como para las personas que puedan identificarse con su trayectoria, lo que le motiva para "seguir avanzando y luchando".

Para ser la final ganadora, tuvo que indicar cómo había conseguido generar impacto positivo en otras personas, grabando además un vídeo sobre por qué se considera una mujer que inspira o que construye. Esta, asegura, "fue la parte más difícil" porque nunca se lo ha considerado, algo que finalmente respondió con la ayuda de sus familiares y amigos.

Su trayectoria reconoce que ha estado marcada desde muy joven "por circunstancias personales y por los valores familiares", lo que ha hecho que se base en "el esfuerzo, en la curiosidad innata, en aprender, en superar obstáculos, en romper barreras, en la perseverancia y en liderar con el ejemplo".

Por último, Sánchez anima a las personas a perseguir sus sueños, "a no rendirse a pesar de las dificultades" y a no dejar de formarse. Para quienes quieran hacerlo en el mundo digital añade que "no hay que dejar de formarse y estar al día, es fundamental tener una competencia digital óptima, y tratarla como una necesidad permanente".