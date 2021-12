Córdoba es una de las grandes ciudades de España donde menos crece la pandemia

Córdoba es, ahora mismo, una de las grandes ciudades españolas en las que menos está creciendo la pandemia de coronavirus. Según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Sanidad, en la ciudad la pandemia solo se ha incrementado en un 11% en las últimas dos semanas. De las 100 ciudades más habitadas de España, solo hay dos con los datos más bajos que Córdoba: Ávila, donde la incidencia baja, y Mollet del Vallés, donde el incremento es del 10%.

De hecho, aunque el grueso de los contagios se está concentrando ahora mismo en la ciudad de Córdoba, la provincia se sigue manteniendo en un nivel medio. Tanto que el Ministerio de Sanidad ha decidido, una semana más, mantener a toda la provincia de Córdoba en el nivel 1 de contagio. Ahora mismo es el más bajo de toda España, con provincias ya en nivel 4, como es el caso, por ejemplo, de Girona.

En la provincia de Córdoba, en estos momentos, solo hay 15 municipios en los que la pandemia está creciendo de manera notable. En números absolutos, donde más está aumentando sigue siendo en Córdoba capital, aunque el ritmo de crecimiento se ha ralentizado mucho. En dos semanas hay 704 casos más en la ciudad.

Además, la incidencia sube en Puente Genil, Montilla, Priego de Córdoba, Cabra, Villaviciosa de Córdoba, Baena, Palma del Río, Posadas, Doña Mencía, Santaella, Villanueva de Córdoba, Belalcázar, Nueva Carteya y Montalbán.

En cambio, la incidencia baja en ocho municipios de la provincia. De esta manera, los contagios descienden de manera notable en Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Pozoblanco, Bujalance, Fernán Núñez, Hornachuelos, Fuente Obejuna y Espiel. En el resto de la provincia de Córdoba la incidencia se mantiene en niveles similares a semanas anteriores.

