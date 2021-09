El Consejo Consultivo avala que el Ayuntamiento reclame a la exconcejala Timoteo las cantidades cobradas indebidamente

El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) ha difundido este martes el informe del Consejo Consultivo respondiendo al gobierno municipal sobre el denominado caso Timoteo, que acabó con la dimisión de la concejala Eva Timoteo (Cs) al estar compaginando sin permiso la dedicación exclusiva de su cargo público con su actividad privada como procuradora de los tribunales. En dicho informe, el Consultivo inadmite la petición de informe del Ayuntamiento pero en sus consideraciones avala que el Consistorio reclame a Timoteo el dinero cobrado indebidamente, tando por su dedicación en exclusividad como por dietas de asistencia a órganos municipales, según ha hecho público IU.

IU denunció a comienzos de año este caso y tras la dimisión de la que era teniente de alcalde de Servicios Sociales, viene reclamando que el gobierno municipal actúe para reclamarle el dinero que cobró indebidamente. En agosto pasado, IU ya denunció que aún no se había reclamado tal cantidad y que el gobierno local pidió a finales de julio un informe al Consejo Consultivo para que se pronunciara sobre este caso y "ver la procedencia o no del reintegro de esos fondos". Ahora, en su respuesta, el Consultivo señala que "el informe propuesta contiene razonables consideraciones que pueden constituir las mimbres de una solución, al tener en cuenta tanto la obligación de devolución de las cantidades percibidas en concepto de dedicación exclusiva, como el abono de lo que correspondería por asistencia".

Desde IU critican la "dilatación" en el tiempo de este caso por parte del gobierno municipal, cuando se ha probado que Timoteo cobró indebidamente ciertas cantidades de las arcas municipales cuando ejercía también su labor privada como procuradora, en lo que han calificado como "enriqucecimiento a costa de todos los contribuyentes".

El informe del Consejo Consultivo señala, no obstante, que no es el órgano que deba pronunciarse sobre este asunto, pese a que el gobierno local recurrió a él para saber cómo actuar en este caso. "El Consultivo dice que no le corresponde informar al Ayuntamiento" y "si no hay jurisprudencia es porque no debe llegar a los juzgados porque la administración reacciona antes", ha dicho la concejala de IU Amparo Pernichi.

"No sabemos qué tiene que pasar para que este gobierno tome la decisión sobre qué cantidad debe devolver e informe a la señora Timoteo de lo que debe devolver", ha dicho, para señalar que el equipo que instruye el expediente municipal sobre este caso debe apuntar quién toma tal decisión para ver cuándo y cuánto debe devolver Eva Timoteo a las arcas municipales.