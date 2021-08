IU denuncia que el gobierno local aún no ha reclamado los fondos cobrados indebidamente por la exconcejala Timoteo

El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado este jueves que, casi seis meses después de que la exconcejala de Ciudadanos Eva Timoteo dimitiera de su puesto tras conocerse que compaginó su cargo público con su actividad privada como procuradora sin tener permiso de compatibilidad, el gobierno municipal no le ha reclamado aún los fondos que debe devolver a las arcas públicas al haberlos cobrado en dicha situación irregular.

La concejala de IU Amparo Pernichi ha explicado que, ahora, han tenido conocimiento de que el gobierno local ha pedido a finales de julio un informe al Consejo Consultivo para que se pronuncie sobre este caso "para ver la procedencia o no del reintegro de esos fondos (...) Deberían haberlo hecho desde el minuto uno, en febrero, no en julio", ha criticado.

Pernichi ha recordado que ya en febrero, el secretario del Pleno emitió un informe en el que señalaba que debía regularizarse la situación de Timoteo y que se debían devolver los fondos cobrados indebidamente, algo que ratificó en un segundo informe un mes después, a petición del gobierno local de nuevo. Lo que no se indicaba en esos informes era la cantidad que debía reintegrarse por parte de la exconcejala.

"¿Qué ha pasado desde entonces? No ha sido hasta junio cuando el gobierno municipal ha iniciado el expediente sobre este caso", ha denunciado IU. "Este gobierno hace pausa y pretende que pase el tiempo sin más". "Alarga el proceso, con pausas continuas y no queremos pensar que sea para que prescriba. Porque la señora Timoteo aún no tiene una notificación sobre la cantidad que debe devolver. Es una vergüenza que jueguen con fondos públicos y no soliciten su devolución".

Por ello, desde IU han instado al gobierno municipal y al alcalde, José María Bellido, a que pongan en marcha el proceso para requerir a Timoteo los fondos que debe reintegrar al Ayuntamiento.