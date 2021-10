Condenado por la Audiencia Provincial a diez años de cárcel el autor confeso del crimen de Las Moreras

Tras el veredicto del jurado popular al crimen que tuvo lugar el 8 de noviembre de 2018 en el patio Gabriel Celaya, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a Rafael R.V., autor confeso de la muerte de Luis R. durante la reyerta mortal de Las Moreras, a diez años por delito de homicidio consensuado con el atenuante de confesión a diez años de prisión. Además, también lo ha condenado al pago de dos multas, de un mes cada una, con una cuota diaria de 6 euros por dos delitos leves de lesiones.

Por otro lado, la sentencia, adelantada por ABC y a la que ha tenido acceso este periódico, recoge que R.R.V., en materia de responsabilidad civil, tal y como establece la sentencia final, tendrá que indemnizar a N.R.C., P.R.C. y R.R.C., hijos de la víctima con la cantidad de 60.000 euros a cada uno. También, a M.R.R. y R.R.G., padres del fallecido, con 10.000 euros a cada uno.

A su vez, condena a M.R.G., padre de Luis R. a dos años de prisión por un delito de lesiones debido al corte que le provocó a J.J.R.V. en la cara durante el altercado. A su vez se le prohíbe la aproximación a menos de 150 metros y comunicación con este durante cinco años. En materia de responsabilidad civil, M.R. deberá indemnizar al hermano mayor con con 1680 euros.

Ante la acusación de J.J.R.V. por la participación también en los hechos, que finalmente no ha sido demostrado, queda absuelto. Se le ha condenado, en su lugar, por delitos leves a la misma pena que a su hermano menor, un mes de multa con una cuota diaria de 6 euros. En caso de impago, como responsabilidad subsidiaria, a la privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas. Igualmente, no podrá acercarse a más de 150 metros en un mes a M.R.R.

Por último, el fallo también recoge la absolución de M.J.V.L., estando la Audiencia en conformidad con el veredicto de inculpabilidad del Jurado, de los delitos por los que se le acusaba.