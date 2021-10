Declarado culpable de homicidio el autor confeso del crimen de Las Moreras

El jurado popular constituido en el juicio por la reyerta mortal de Las Moreras ha declarado culpable de homicidio al autor confeso del crimen. Rafael R. V. admitió en el juicio ser autor de la muerte, por lo que el jurado ha añadido en su veredicto un atenuante de confesión.

Por otra parte, según el jurado no ha quedado probada la participación en el crimen del otro acusado, Juan José R.V, hermano del primero. Y tampoco ha quedado probado los delitos de lesiones de los que se acusaba a M. J, madre de los dos primeros acusados. Asimismo, el jurado considera culpable de delito de lesiones a M.R, padre del fallecido.

El veredicto del jurado popular se ha dado a conocer en vista pública en la tarde de este viernes, después de que la celebración del juicio comenzara la pasada semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba y quedara visto para sentencia este mismo miércoles.

Tras el veredicto del jurado popular, ahora será la Sección Tercera de la Audiencia Provincial la que, según el veredicto del jurado para los condenados, señale las condenas. El juez ha señalado que el delito de homicidio por el que ha sido condenado R.R.V tiene una pena de entre 10 y 15 años de cárcel. La Fiscalía pide una pena de 12 años, mientras que la acusación quiere la pena máxima de 15 años y la defensa 10 años por la atenuante de confesió, además de solicitar el indulto "basado en las circunstancias", ya que reúne "los requisitos que establece la ley" para solicitarlo.

El juicio se ha centrado en aclarar qué pasó aquella mañana del 8 de noviembre del 2018 en el patio Gabriel Celaya de Las Moreras, cuando tras una reyerta murió Luis, un joven de 26 años y padre de tres hijos. En el primer día del juicio, el acusado Rafael R. V. confesó que fue el autor material de la muerte, pero insistía ante el jurado popular que en todo momento actuó en defensa propia.

La defensa mantuvo esa postura tanto sobre Rafael y su hermano, Juan José R. V., como la madre de estos, tratando de demostrar que todos actuaron en defensa propia. La madre estaba sentada en el banquillo de los acusados por un presunto delito de amenazas, como también su hermana y tía de los principales procesados. La Fiscalía Provincial rebajaba el delito a homicidio y solicitaba una pena de 12 años de cárcel para los dos hermanos por los hechos.

La familia argumentó que acudió al patio de Las Moreras alertadas por una hermana de su madre que aseguraba que su hijo, de 13 años y con discapacidad, había sido agredido por Luis, la víctima mortal. Las acusaciones, por su parte, trataron de demostrar que lo de los dos hermanos fue un "asesinato con alevosía y ensañamiento", que habrían planeado la agresión y que finalmente la habían ejecutado.

Frente a esto, por la parte de la familia del fallecido, en el banquillo se sentaban como acusadores y a la vez como acusados la madre y el padre del fallecido, por varios delitos de lesiones por participar en la trifulca.

