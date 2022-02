Comienza el montaje de los puestos de caracoles que se podrán degustar a partir del viernes

Los puestos de caracoles han comenzado a montarse este lunes para que los cordobeses puedan disfrutar de este típico plato a partir del viernes 18 de febrero. Esta temporada, el Ayuntamiento ha autorizado el montaje de 36 puestos de los 43 que había ofertado.

Pese a que este año se han adjudicado dos puestos más que el pasado, siete plazas se han quedado libres para esta temporada. Las ubicaciones asignadas son las siguientes: Glorieta ciudades Hiroshima y Nagasaky; Parque Elena Moyano; Plaza la Iglesia en la confluencia con Avenida Diputación y Avenida Campo la Verdad; calle escritor Conde Zamora; Avenida Libia esquina con calle Paco León; Avenida de Cádiz; Plaza Matías Prats; calle Pintor Espinosa; en la barriada El Higuerón en la Plaza Rafael Villar.

Además, se encontrarán en calle Compositor Rafael Castro tras Estadio Enrique Puga; Plaza Escritora María Teresa León; calle Camino viejo Almodóvar; Bulevar Hernán Ruiz; calle periodista Eduardo Baro; Plaza Vistalegre; calle arquitecto A. García y Bellido (junto a estación de autobuses); Arcos de la Frontera en Avenida Carlos III; Avenida Granada; Glorieta Cruz de Juárez; Isla Fuerteventura; Plaza Cristo de Gracia; calle Compositor Rafael Castro en esquina con Ronda Mártires; Paseo de la Merced; Bulevar entre Plaza Marisol Muñoz y calle Mª Ángeles García.

Por último, en Plaza de la Magdalena, Plaza Marina Española; Jardines la memoria; Ronda Marrubial; Paseo de la Solea; Glorieta Amadora; calle Victoria Kent esquina con calle María la judía; Plaza de los Ríos; Plaza de la oca; Avenida Ministerio la Vivienda; Pje. Pantoja (Avenida Virgen Milagrosa) y Avenida Fátima esquina con Avenida Nuestra Señora de la Merced.

Los caracoleros podrán ofrecer sus terrazas y las barras de sus puestos, algo que les hace tener más esperanzas en esta temporada, según ha manifestado Cristian Pérez, presidente de la Asociación de comerciantes caracoleros cordobeses. El no tener restricciones de horarios ni limitaciones hacen que espere "que la gente venga a disfrutar de los caracoles y el sol en la terraza". Esta temporada los puestos permanecerán abiertos en un horario de 11:30 a 23:30.

