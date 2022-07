'El comercio de la cercanía', un homenaje a los tenderos de Córdoba

En 1965, 34 hombres y 4 mujeres se reunieron para formar la Cooperativa de Detallistas de Ultramarinos San Rafael (Alsara) iniciándose así su historia. Una trayectoria que ha recogido la escritora Matilde Cabello en el libro El Comercio de la Cercanía.

La obra literaria recoge en cuatro capítulos la historia del comercio en la ciudad, desde sus orígenes, paseos por tabernas romanas, zocos, mercados y plazas de abastos. Un recorrido plagado de fotografías que hacen imaginar el pasado para dar mayor valor al presente y futuro. Un trabajo que Matilde Cabello ha realizado desde 2019, año en el que finalizó el trabajo de investigación, y que terminaría de escribir en la primavera de 2021, según ha confesado este viernes, “creyendo que sería el último libro que escribiese”.

De Roma a la plaza grande; de tenderos a empresarios; el cooperativismo como sociedad equitativa y Alsara, una ilusión hecha realidad, son los cuatro capítulos en los que se divide el libro y que a su vez están subdivididos en diferentes apartados. Así lo ha explicado el empresario cordobés Antonio Deza.

La directora de Alsara ha querido reconocer el trabajo de los empleados del sector, cajeros, distribuidores o reponedores que “antepusieron sus intereses como ciudadanos” durante la pandemia. Un homenaje que se hace también a ellos en esta recopilación, y a quienes “han hecho posible la permanencia del comercio de cercanía”, ha añadido Cabello. La escritora se ha sincerado este jueves contando que cuando se puso a trabajar en él, “pensé que sería el último trabajo que hiciera” por lo que se volcó en él como si fuese a serlo.

Antonio Deza ha reconocido la “carga simbólica importante” que hay dentro de él, tratando no solo la cercanía física “sino también la humana”. Además, ha resaltado que es un libro “fácil de leer” gracias a su división por capítulos y subapartados. Deza ha recordado la labor de los tenderos de los años 50 y gran parte de los 60 “dando crédito a quienes no tenían para vivir”. Además de recordar el inicio de Alsara, cuando la sociedad cordobesa comenzó a demandar más productos perecederos, “un motor de progreso y transformación”. Un paso adelante que no fue nada fácil, como no lo es el mantener una Cooperativa. Como ejemplo, Deza ha puesto los tres intentos fallidos de las tres primeras cooperativas que hubo en la ciudad, “de funcionarios públicos, una de ferroviarios y otra de empleados de banca”. Las tres, finalmente, terminaron desapareciendo.

Por último, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reconocido la importante labor del comercio “que genera vida en las ciudades” y que en Córdoba constituye “una parte de nuestra forma de ser”, siendo “una seña de identidad”. Con este libro, ha manifestado, se reflejan “deberes para el futuro” dando a conocer la importancia de “trabajar para conservar este comercio tradicional en tiempos en los que vivimos crisis sanitarias, económicas y que las tecnologías se empeñan en transformar nuestras vidas”. Asimismo, ha mostrado el apoyo desde el Consistorio a cualquier iniciativa del comercio cordobés.