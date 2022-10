Los comerciantes ambulantes colapsan el centro denunciando “discriminación” por parte del Ayuntamiento

Los comerciantes ambulantes han protagonizado este lunes una ruidosa protesta en las calles del centro de Córdoba, cuyo tráfico han cortado a su paso por Claudio Marcelo en dirección al Ayuntamiento de Córdoba. Ahí, en la puerta del consistorio cordobés, los comerciantes han denunciado que sufren “discriminación”, “acoso” e incluso “actitudes racistas” por parte de los técnicos y políticos de la Delegación de Comercio.

El presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor), Antonio Torcuato, ha encabezado la manifestación, que ha partido del Bulevar del Gran Capitán hasta el Ayuntamiento, detrás de una pancarta en la que se podía leer “No al genocidio laboral contra la venta ambulante. Técnicos, placeros y Ayuntamiento nos acosan”, y que ha estado marcada por el ruido de los pitos y las bocinas, y por cánticos como “¿Bellido donde estas?” o “Álvarez dimisión”.

Todo para denunciar, según ha trasladado Torcuato a los periodistas, el presunto “acoso” que sufren los comerciantes ambulantes por parte de la Delegación de Comercio en varias cuestiones. Entre otras cosas, han denunciado que desde el Ayuntamiento están “extinguiendo las licencias de actividad” y “sin comunicarlo directamente” a los comerciantes afectados ni a Comacor, simplemente publicándolo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En este ámbito, explica que, llegado el momento de renovar las licencias de actividad, se están pidiendo nuevas condiciones para ello, al tiempo que a algunos de los comerciantes no les avisan o inician el proceso “en pleno agosto”.

También ha asegurado que los placeros (los policías locales que controlan los mercadillos) han comenzado a imponer nuevas normas restrictivas en los mercadillos sin consensuarlas con los comerciantes, mientras que han criticado que la actitud de los técnicos de la Delegación de Comercio contra ellos es “de puro racismo” y de “bullying laboral”. Por ello, han pedido al Ayuntamiento que cambien a estos dos técnicos, toda vez que no creen que sean capaces de retomar la relación. “Los placeros y los técnicos tienen fobia hacia el colectivo y están tratando de perseguirnos”, ha dicho el presidente de Comacor.

Además, han pedido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, una reunión para abordar este asunto. Según Torcuato, los comerciantes llevan meses pidiendo un encuentro al alcalde y sólo se han encontrado “portazos”, sin tener en cuenta que “detrás de cada licencia hay una familia” y sin comprender que los ambulantes son “trabajadores autónomos”.

Nos sentimos discriminados. No estamos aquí por gusto y no vamos a rendirnos, porque estamos cabreados“, ha dicho el presidente de los comerciantes ambulantes, que este martes han suspendido los mercadillos de Las Setas y La Ladera, y que además iniciarán una nueva protesta desde El Arenal.

Por su parte, el concejal delegado de Comercio del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez, ha afirmado que la protesta de los ambulantes “es una reivindicación precipitada”, ya que la postura del Ayuntamiento “en todo momento ha sido de puertas abiertas” y “de diálogo”. “Me reúno más con el comercio ambulante que con el pequeño y mediano comercio, y esa es la verdad”, ha asegurado Álvarez, que recuerda que los comerciantes ambulantes “fueron los primeros mercadillos en abrir tras pandemia”.

El concejal ha dicho, además, que la resolución de varias licencias obedece a un carácter técnico y está “avalada jurídicamente”. “Ocurre que tenemos una ordenanza de 2012, que no estaba asimilada a la Ley de comercio. La ordenanza es más restrictiva que la propia ley en muchos requerimientos. Eso obliga a técnicos hagan interpretación acorde con la ordenanza”, ha defendido el edil, que dice que se estudia cómo “llegar a un criterio unificado que sea el más favorable en el cumplimiento de la normativa y la ley”.

En este sentido, sostiene que Comacor tiene encima de la mesa, “ya negociado”, un convenio del mismo tipo como el de centros comerciales abiertos, y que “en él se contienen muchas de las cuestiones que piden como hacer mercadillos de noche como prueba piloto, que luego pueda incorporarse a la ordenanza, cuando se modifique”.

“Estamos absolutamente abiertos al diálogo”, ha dicho Álvarez, que ha añadido que en los próximos días habrá reunión Ayuntamiento, técnicos y ambulantes.

