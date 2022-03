El Colegio de Enfermería ofrece consejos y recomendaciones para tratar la ansiedad y la depresión

La ansiedad y la depresión son dos de las cuestiones que más preocupan a la población tras la pandemia. Así lo ha recogido el Colegio de Enfermería de Córdoba en una encuesta realizada, que exponía que el temor se encuentra en el 68,8% de los hogares. Por ello, desde el Colegio han planteado unos Desayunos informativos donde tratar diversos aspectos relacionados con la salud.

El vicepresidente del Colegio de Enfermería en Córdoba, Enrique Castillo en declaraciones a los periodistas ha manifestado que “uno de los temas más acuciados por la pandemia” es la salud mental, aunque es “problema que venía de atrás”. Para ello, ha destacado la importancia en la prevención y educación.

Los Desayunos informativos Córdoba Enfermera servirán para dar respuesta a las principales preocupaciones de la población cordobesa sobre la salud. En estas jornadas desde el Colegio de Enfermería transmitirán consejos y recomendaciones sobre distintas patologías y enfermedades. Según ha detallado Castillo, estos no tienen una fecha fin prevista y se irán celebrando regularmente una vez al mes. En los encuentros participarán tanto profesionales del sector público como del privado, en este sentido, Castillo ha agradecido al Hospital Reina Sofía, San Juan de Dios y Cruz Roja.

El comenzar dedicando el primer encuentro a la salud mental viene dado, ha aclarado el vicepresidente, por los resultados obtenidos en una encuesta realizada entre los cordobeses. Entre estos, se encuentra el grado de preocupación en los hogares por los problemas de salud mental, que ha obtenido un 68,8% como resultado, preocupando la depresión (56,7%), ansiedad (56,5%) o los trastornos del sueño (45,8%). Además, otro de los datos más alarmantes obtenidos es la disminución en la edad media contando con un 79,5% en personas de 18 a 34 años. Castillo ha adelantado que en el próximo mes el tema tratado será “el uso racional de los servicios de urgencias ”cuándo deben acudir, cuándo y dónde“.

Las opiniones de los expertos

Francisco González, enfermero especialista en Salud Mental de la Unidad de Hospitalización del Hospital Universitario Reina Sofía, ha resaltado la importancia de dotar a la población de conocimiento y recursos para que sean “capaces de afrontar” estas situaciones en la vida cotidiana y de “empoderar a la persona”. Para trabajar la salud y el bienestar emocional de las personas, los enfermeros consideran cuatro pilares básicos que son: la alimentación, la actividad, las relaciones interpersonales y el sueño adecuado.

María Luisa Rivera, enfermera especialista en Salud mental y del Trabajo, en la misma Unidad que González, ha expuesto varios puntos: la comunicación, conocerse “y actuar de manera empática”; reconocerse “aceptar nuestros errores y aprovecharlos como aprendizaje”; quererse “hay que decirse todos los días lo que valemos”; planifícate “metas acordes a las necesidades e intereses”; relacionarse, “hacer amigos o mantener los que tenemos”; activarse “alimentación, descanso); aceptación, ”tenemos que analizar los problemas y aceptarlos cuando no tienen solución o usar los mecanismos para darle situación“. Por último, Rivera ha señalado que si el problema nos sobrepasa o desborda, se pida ayuda.

Martín Toledano García, enfermero especialista en Salud mental, actualmente en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Córdoba, en Sector Sur, ha aclarado que “todo el mundo tiene ansiedad porque es un mecanismo de defensa en el cuerpo”. El objetivo, “no es suprimirla sino aprender a controlarla”. Lo grave, ha expuesto Toledano, es que esto ocurra de manera frecuente, en situaciones no estresantes y que limite nuestra vida.

Toledano ha explicado algunas de las recomendaciones que dan en consulta como crear un diario de ansiedad donde registrar dónde pasa, cuándo y cómo se ha solucionado, entre otros detalles. Además, otras soluciones que ofrecen son “controlar los estilos de vida estresantes, tener tiempo para disfrutar, tener aficiones relajantes, evitar bebidas estimulantes o alcohol o aprender técnicas de relajación”.

Por su parte, Alejandra Muñoz Martínez, técnica y psicóloga sanitaria de la Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad Mental de Córdoba (Asaenec) ha manifestado que cada vez más reciben consultas de jóvenes, “algo que es realmente preocupante”. Muñoz ha resaltado también la importancia de pedir ayuda, conocerse y “aprender a cuidarnos”.

Recomendaciones para evitar los trastornos del sueño

Por último, Rivera ha ofrecido varios consejos para intentar no sufrir trastornos del sueño, ya que están gravemente relacionados con la ansiedad o depresión. Estos son: realizar actividades relajantes antes de ir a dormir; no hacer ejercicio físico en las tres horas anteriores a ir a la cama; tener una dieta equilibrada; no fumar una hora y media antes de dormir; cuidar también el ruido cerrando para ello puertas y ventanas; usar radio o televisión con apagado automático para que el ruido no permanezca mientras dormimos; y utilizar la habitación solo para dormir, “no trabajar o no hablar de problemas que afectan a la inducción del sueño”.