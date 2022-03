Varios camioneros que no se han unido a la huelga denuncian actos de sabotaje

Desde este lunes las carreteras de Córdoba se encuentran con menos camiones de los que debería por la huelga de transporte. Pero los transportistas que sí que están trabajando están denunciando diversos actos de sabotaje a su trabajo, como ruedas pinchadas o lanzamientos de piedras hacia sus vehículos, según han confirmado diferentes fuentes a este periódico, que ilustran sus denuncias con fotografías.

El lunes 14 comenzó a nivel nacional la huelga de transporte debido a los altos costes a los que tienen que hacer frente los trabajadores del sector. Autónomos y pymes del transporte son quienes apoyan a esta huelga, mientras, la patronal continúa transportando alimentos y todo tipo de mercancías a nivel nacional. Pero la continuidad de su actividad no se está desarrollando con total normalidad.

Según han informado diferentes transportistas consultados por este periódico, los piquetes se han estado concentrando esta semana en las distintas carreteras de Córdoba para impedir el paso de los camiones cargados de mercancías. Además, estos han denunciado que otros trabajadores en huelga han llegado a arrojar piedras desde lo alto de los puentes, impactando algunas directamente en sus vehículos y provocándoles daños.

Prueba de una de ellos es un vídeo difundido a través de Whatsapp en el que un conductor de Rute circula con el impacto de una piedra -que ha atravesado la parte superior derecha del cristal-. En Córdoba capital el pasado martes también un autobús de Las Quemadas que circulaba a la altura del polígono de La Torrecilla recibió otra pedrada que le rompería también la luna. En este último caso, la Guardia Civil estableció un dispositivo de paisano en el que consiguieron alcanzar y detener a dos de las personas que participaron en este acto.

Según muestran las distintas imágenes que han llegado a este periódico por parte de algunos de los camioneros en huelga pueden apreciarse diversos actos de sabotaje. Algunos de ellos se han encontrado con las ruedas pinchadas, espejos retrovisores rotos, piedras incrustadas en los techos de los camiones o incluso los frenos cortados. Además, en el recorrido de las carreteras han sido encontradas diversas bolsas llenas de piedras. Estos actos han sido denunciados y están siendo investigados por las autoridades.

El conjunto de estos actos de sabotaje por parte de los trabajadores que se encuentran realizando la huelga hacia sus compañeros de sector están provocando que parte de la flota no quiera seguir con su trabajo por temor a las consecuencias de estos, así como por amenazas. Así lo han señalado los trabajadores consultados.

A pesar de la continuidad de actos que se han estado llevando a cabo contra los camioneros que no han secundado el paro, fuentes de tráfico han explicado que la jornada de este jueves se está desarrollando con tranquilidad, sin la presencia de piquetes en las carreteras, ni ningún otro altercado que impida a los camioneros que no están realizando el paro circular con normalidad. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han asegurado que esta noche también ha pasado con normalidad y sin ninguna actuación por parte de los cuerpos de seguridad.

