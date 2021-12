El Ballet Imperial Ruso de 'El lago de los cisnes' inundará de magia el Gran Teatro

El ballet de Piotr Chaikovsky El lago de los cisnes, se interpretó por primera vez en 1877 en el escenario del Teatro Bolshoi de Moscú, pero en 1.994 nació el Ballet Imperial Ruso, cuyo repertorio incluye esta obra. La representación rusa llega el 21 de diciembre al Gran Teatro de Córdoba con su elenco conformado por 45 bailarines.

Los cordobeses podrán asistir a una única función que se representará a las 20:00 y cuyo precio oscila entre los 13 y los 33 euros. El espectáculo está compuesto, a diferencia del Ballet Nacional Ruso de la misma obra, por dos actos. Los protagonistas, el príncipe Sigfrido y Odette, se ven envueltos en el amor, la magia y alguna trampa.

En el primero de los actos, se presenta al príncipe, que tendrá que escoger a su futura esposa cuando conoce a Odette. En el segundo, durante el baile, Sigfrido ha de escoger a su amada, y se cae en la malicia del brujo Von Rothbart, y Odile el cisne negro e hija de este. En total, una duración de dos horas y 20 minutos de representación.

La compañía ha realizado giras internacionales viajando por China, Australia, Nueva Zelanda, Croacia, Japón, Finlandia, Francia, España, Austria, Alemania, Israel, Líbano, Grecia, Túnez, Portugal, Brasil, y muchos otros países. Además, incluye todos los ballets clásicos como La Bella Durmiente, Cascanueces, Giselle, Carmen, Don Quijote, Romeo y Julieta, entre otros.

Su director artístico, Gediminas Tarandá, es uno de los bailarines más famosos en Rusia, durante 14 años ha sido solista en el Teatro Bolshoi. Además, ha sido reconocido en numerosas ocasiones por su trabajo, ha obtenido el Primer Premio del Concurso Nacional de Ballet de Moscú (1978), el Primer Premio del Concurso Nacional de Coreografía y Ballet (1980) o el Premio al Mejor Intérprete de Coreografía Moderna (1984), entre otros más recientes.

Ante la situación de la covid-19 el Gran Teatro asegura la tranquilidad y la responsabilidad dentro de sus funciones. Para ello, mantiene reducido el aforo así como la distancia de seguridad; ha instalado dispensadores de gel hidroalcohólico; recomienda la asistencia con solo personas con las que se conviva; tomará la temperatura a la entrada de las funciones y, entre otras, garantiza la devolución del dinero en caso de justificar previamente el positivo por covid.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!