El Ayuntamiento plantará 1.909 árboles en alcorques vacíos

El Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado la campaña ordinaria de plantación de árboles, que se realiza todos los años, a la que se sumarán dos extraordinarias, por un montante de unos 400.000 euros. Con estas tres acciones, la Delegación de Infraestructuras plantará 1.909 árboles en alcorques vacíos de especies que suelen ser habituales en Córdoba, como naranjos, algarrobos o tipuanas, a la espera de que el Plan Director de Arboleda determine qué tipos de árboles deben plantarse en la capital para mejorar sus condiciones climatológicas.

Esta siembra se extenderá por todos los barrios de Córdoba, de acuerdo a una planificación elaborada por Infraestructuras. En la primera campaña, la ordinaria, se plantarán 1.214 especies, tal y como ha informado el delegado Miguel Ruiz, el doble que en años anteriores. Se distribuirán de la siguiente manera: 306 (Norte-Sierra), 57 (Centro), 15 (polígonos industriales), 24 (Levante), 102 (Noroeste), 25 (Periurbano Este), 36 (Poniente Norte), 129 (Poniente Sur), 317 (Sur) y 203 (Sureste). Por el momento ya hay 267 plantados y el resto se irá sembrando conforme el Consistorio vaya suministrándose de árboles “dado que es una época difícil porque todos los ayuntamientos están plantando”.

A esta campaña ordinaria se sumarán dos extraordinarias: una, de 345 árboles, y otra de entre uno 340 y 350 árboles, aunque esta última aún no está en contratación. La primera campaña extraordinaria servirá para paliar la pérdida de especies tras el paso de la borrasca Berrand, que provocó la pérdida de unas 200, según datos del Ayuntamiento. En este caso, la distribución será la siguiente: 66 (Norte-Sierra), 113 (Centro), 54 (Poniente Sur), 96 (Sur) y 16 (Sureste).

En esa línea, ha adelantado que ya está terminando el informe que su delegación hizo sobre más de 73.000 árboles tras el paso de la borrasca, un documento que, ha asegurado, trasladará al resto de grupos municipales para que conozcan el estado de la arboleda de Córdoba. Además, el Ayuntamiento ha actuado en los 2.000 árboles que tiene en los 43 colegios municipales.

Este expediente ya está en contratación por vía de urgencia, por lo que “a finales de febrero o principios de marzo” podrá iniciarse la siembra, “aunque la fecha dependerá del suministro”. Aunque esta plantación será de 345 árboles, el delegado ha señalado la posibilidad de que la cifra aumente porque las empresas que participen en la licitación aumenten los datos.

La segunda campaña extraordinaria está aún en redacción y estará sujeta a una retención de crédito de 2018 destinada a arboleda. El delegado ha informado de que esta siembra comenzará en noviembre y, por el momento, desconoce cuál será la distribución de las especies.

Para asegurar la supervivencia de los árboles, Ruiz ha explicado que su delegación pondrá especial atención al riego, que se adecuará a las lluvias, cada vez más escasas, que se produzcan. Por ello, Parques y Jardines está mejorando su flota y, entre otros vehículos, ha sacado a licitación la compra de dos con capacidad de riego para esta delegación.

Sobre el Plan Director de Arboleda, Ruiz ha anunciado que, además del Ayuntamiento, participarán entidades como el Instituto Municipal de Gestión Medio Ambiental (Imgema), la Universidad de Córdoba y todos los colectivos sociales que lo deseen “porque no es un plan del PP, sino de ciudad. Si tenemos un escenario a 20 años vistas,, lógicamente, por sentido común, gobernarán distintos partidos políticos, pero ese Plan no se debe modificar más allá de que hay algún aspecto que nos obligue a ello”.

El concejal espera que para febrero pueda ser adjudicado y comiencen los trabajos sin ninguna dilación. Prevé que la redacción del Plan esté en unos seis meses.

