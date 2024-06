El Ayuntamiento dice ahora que la vía verde a Cerro Muriano no se hace porque “es propiedad de Adif”

“Es como si me dan dinero para gastarme en mi casa y me lo quiero gastar en casa del vecino”. Así es como ha justificado el concejal de Relaciones Institucionales y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, la paralización del proyecto de vía verde a Cerro Muriano.

Hablamos de un proyecto que el Gobierno del PP ha presentado en varias ocasiones desde el año 2021, y que, por el momento, no se va a llevar a cabo, según el concejal, porque “la vía verde es propiedad de Adif”.

Ello a pesar de que el Ayuntamiento de Córdoba y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), de hecho, anunciaron en mayo de 2021 la firma de un convenio que permitiría al consistorio iniciar la primera fase del proyecto de acondicionamiento de la vía verde, que habría de conectar Mirabueno y Cerro Muriano a través de la línea ferroviaria en desuso.

El alcalde, José María Bellido, y el entonces presidente de la Gerencia de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, presentaron el inicio de las obras un año después, en una foto en el Puente de Hierro sobre el Arroyo Pedroche, y adelantando que no se financiaría a través de los fondos Edusi -donde estaba enmarcado desde el mandato de Isabel Ambrosio-, sino a través del Plan de Sostenibilidad.

Sin embargo, un año después, el proyecto seguía sin arrancar y, de hecho, el Consejo del Movimiento Ciudadano llegó a informar de que no había dotación presupuestaria para el mismo en los presupuestos de 2023. Finalmente, en octubre, se comunicó que el proyecto se quedaba fuera de los fondos Edusi.

Este jueves, en una rueda de prensa sobre la justificación de los fondos Edusi, Julián Urbano ha justificado que el proyecto no ha prosperado porque la vía férrea es “propiedad de Adif, no es nuestra”.

“Es como si me dan dinero para gastarme en mi casa y me lo quiero gastar en la casa del vecino. No puedo. Incluso hemos intentado, para que no se perdiera el dinero, hablar con el vecino para intentar solucionar la cosa”, ha argumentado el concejal sobre un proyecto.

La Vía Verde del Muriano supondría la recuperación, a través de una primera fase, de la zona por la que discurría la antigua vía férrea de Almorchón entre Córdoba y la barriada periférica para convertirla en una zona de paseo y cicloturista. Su trazado es de 2,2 kilómetros y discurre entre La Asomadilla, Mirabueno, el Puente de Hierro sobre el arroyo Pedroche y la Carrera del Caballo. La segunda fase, que comprende 15 kilómetros, habría que consensuarla con el Ayuntamiento de Obejo.