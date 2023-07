La vía verde a Cerro Muriano, pendiente aún de financiación

El proyecto para la construcción de una vía verde que una Córdoba con Cerro Muriano a través del antiguo ferrocarril de Almorchón debería haber estado acabado en este 2023, según la propia previsión del Ayuntamiento de la ciudad. Pero a estas alturas sigue pendiente aún de asegurar la financiación y de un acuerdo definitivo con el titular de la infraestructura, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Poco antes de la campaña electoral de las municipales, el Consistorio anunció que la primera fase de las obras se financiaría a cargo del Plan de Sostenibilidad. El proyecto quedaba así fuera de los fondos Edusi, que se comprometieron hace años. La primera fase comprende un trazado de 2,2 kilómetros entre La Asomadilla, Mirabueno, el pintoresco puente de hierro sobre el arroyo Pedroche y la Carrera del Caballo. Se trata de un proyecto de acondicionamiento del trazado férreo (las vías desaparecen) para convertirlo en una vía de paseo o cicloturismo.

Este primer proyecto iba a ser financiado con fondos del Edusi, fijados en unos 239.000 euros. El entonces presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, detalló que las obras arrancarían en agosto de 2022. En este tiempo los trabajos no se han licitado y fuentes del Consejo del Movimiento Ciudadano señalan que lo único que consta es una partida inferior, que no llega a los 200.000 euros, para un proyecto que aún no se conoce.

La segunda fase del proyecto requiere de un acuerdo con el Ayuntamiento de Obejo, que aún no se ha alcanzado. Es un tramo de mayor envergadura (15 kilómetros entre La Colina y Cerro Muriano), aunque una actuación mucho más sencilla que la de la primera fase. Obejo ya ha firmado un acuerdo con ADIF pero el inicio de las obras sigue pendiente de que se sume el Ayuntamiento de Córdoba. Obejo se encargaría del tramo entre Estación de Obejo, la base militar y Cerro Muriano.