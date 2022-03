El Ayuntamiento de Córdoba obligará a los dueños de patinetes a contar con un seguro

El Ayuntamiento de Córdoba está ultimando la redacción de la ordenanza municipal de Movilidad. El texto, que tiene que ser aprobado por el Pleno, prevé obligar a los conductores de patinetes eléctricos en Córdoba a disponer de un seguro obligatorio de responsabilidad civil en caso de accidente, según ha informado este miércoles el delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico.

Torrico ha detallado que ya ha varios ayuntamientos que contemplan esa posibilidad, como el de Benidorm. La ordenanza de Córdoba se inspirará en esos textos. El seguro obligatorio cubrirá los daños provocados en un hipotético accidente por el patinete pero también los que sufra el usuario del mismo, detalló Torrico, algo que ya recomienda la Dirección General de Tráfico. Además, también será obligatorio el uso del casco para circular por la ciudad en un patinete eléctrico.

Por otra parte, el concejal cordobés hizo balance de los accidentes sufridos por los patinetes en Córdoba durante el año 2021. Según los datos municipales, el año pasado se registraron un total de 63 accidentes. En total, en los siniestros hubo 21 heridos, según Torrico. En cambio, en bicicletas hubo 47 accidentes durante el año pasado, con 17 heridos.

Además, el año pasado se impusieron un total de 483 denuncias a conductores de patinetes. De ese total, la mitad, 280 multas, se impusieron en la zona centro de la ciudad. El principal motivo de denuncia (133) fue por circular en un patinete más de una persona, el segundo (124) por ir por la acera, el tercero (51) por saltarse un semáforo en rojo, el cuarto (36) por conducir hablando por el teléfono móvil, el quinto (32) por ir con los auriculares puestos y el sexto (31) por conducción negligente.

Las sanciones previstas oscilan entre los 80 y los 200 euros, según el balance de Torrico. Una vez que se apruebe la nueva ordenanza de Movilidad, también se multará a quien no disponga de seguro obligatorio.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!