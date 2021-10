Antonio Álvarez: "Se podrían crear siete rutas culturales entre los cementerios de La Salud y San Rafael"

El presidente de Cecosam, Antonio Álvarez, afronta este lunes el primer Día de los Difuntos en nueva normalidad y en su tercer ejercicio al frente de los cementerios municipales. Mientras deja todo a punto para el día 1 de noviembre, en el que se usarán por primera vez drones para vigilar desde el aire el uso de la mascarilla entre los visitantes a los camposantos, así como evitar aglomeraciones de personas, Álvarez responde las preguntas de este periódico.

PREGUNTA. ¿Cómo se prepara el Día de los Santos en Córdoba?

RESPUESTA. Al contrario de lo que se podría pensar, desde que soy presidente de CECOSAM hemos ido evolucionando cada año en la preparación de esta festividad. Si bien en 2019 la preparación comenzó a principios de septiembre, tanto el año pasado como este hemos estado preparando la festividad desde antes del verano, dado que las restricciones por la pandemia del Covid-19 nos obligaban a contemplar todas las posibilidades y a plantear los métodos de control para que no existiera ningún riesgo de contagio dentro de nuestras instalaciones, ni por parte de los trabajadores ni por parte de ningún cordobés que nos visitara.

El trabajo se ha centrado en la planificación, adecuación y preparación de nuestros cementerios para la visitas de los cordobeses, en el desbrozado de todas las áreas y en el pintado y remozado de las zonas de visita. La planificación y siembra de nuestros jardines la realizamos en la primavera con el fin de que estuvieran en óptimas condiciones a tiempo. Igualmente, planificamos los turnos de limpieza durante los días de más tránsito, así como la coordinación de las fuerzas de seguridad con el fin de poder desarrollar el día de Todos los Santos con todas las garantías.

Por último, y no menos importante, preparamos las actuaciones culturales y religiosas. Este año, dado que hasta finales de septiembre no conocimos cuál sería la situación de restricción, no hemos podido concretar las agendas culturales a tiempo y nos hemos visto obligados a no poder desarrollarlas como lo hacemos cada año.

P. ¿Qué restricciones va a mantener Cecosam para el acceso a los cementerios por parte de la ciudadanía?

R. Restricciones como tales, ninguna; recomendaciones, muchas. En el estado actual de alarma 0 no existen restricciones, por lo que CECOSAM no tiene autoridad competente para establecer ninguna. Sin embargo, seguimos recomendando a los ciudadanos que cumplan con las recomendaciones dadas durante toda la pandemia: Distancia de seguridad, uso de mascarillas, no acudir a los cementerios en caso de encontrarse con fiebre o algún malestar; uso de gel hidroalcohólico ...Debemos de ser responsables en su cumplimiento; de hecho, esta es la razón del slogan de la campaña de este año.

P. Este año se ha apostado por las nuevas tecnologías. ¿Cómo va a funcionar el sistema de drones?

R. Los sistemas de vigilancia por los que nos hemos decantado son similares a los utilizados durante la festividad de la patrona de la Guardia Civil o los patios. La idea ha sido vigilar los aforos de nuestros cementerios con el fin de intentar controlar potenciales masificaciones. El sistema de drones nos indica aglomeraciones puntuales, problemas en zonas determinadas o, por ejemplo, la falta de mascarillas.

P. ¿Cuál ha sido la inversión en limpieza de los cementerios cordobeses?

R. La limpieza de los cementerios la realizamos diariamente por rotación de zonas, con un plan similar al que efectúa SADECO en nuestras ciudad. Durante la campaña propiamente dicha, aumentamos las rotaciones siempre con personal propio de CECOSAM, que son los verdaderos artífices de este mantenimiento y limpieza. La total implicación del personal de CECOSAM en estos días, desde su encargado, pasando por los capataces, peones y oficiales, redoblando esfuerzos en los turnos, nos permite adecentar nuestros camposantos en las mejores condiciones.

P. Córdoba tiene un cementerio singular como es La Salud. ¿Se están volviendo a programar visitas turísticas?

R. Sí, así es. De hecho, en el ultimo FITUR participamos conjuntamente con la Federación de Cementerios Andaluces en una jornada de Necroturismo, donde expusimos la riqueza cultural, no tan solo del cementerio de La Salud, si no también de su contemporáneo San Rafael. Entre ambos cementerios se podrían crear un mínimo de 7 rutas culturales para su visita de manera constante. Estoy seguro que este será uno de los puntos relevantes que veamos en el plan de viabilidad que desarrollaremos en breve.

P. ¿Cómo están avanzando los trabajos de investigación para la posterior exhumación de cordobeses represaliados durante la Guerra Civil?

R. El ritmo con el que avanzan es incluso mayor al esperado. Actualmente se han encontrado una veintena de cuerpos en el cuadro de Virgen de los Dolores, similar al numero encontrado en las actuaciones realizadas a principios de 2019. Este dato es esclarecedor a la luz de las investigaciones sobre las posibilidades de fosa común en esa área y, por tanto, tenemos claro que será una zona donde deberemos profundizar nuestros estudios a través de un trabajo más a largo plazo desarrollado dentro del Convenio de la Memoria Histórica, que fue firmado por las cuatro administraciones. Esperamos que estos trabajos puedan dar respuesta a tantas desapariciones ocurridas durante la guerra civil española, permitan encontrar a los familiares y que se les pueda dar descanso, así como cerrar un episodio que nunca debió existir en nuestro país.