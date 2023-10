El antiguo Urende se transformará en un nuevo barrio de Córdoba

La zona del antiguo Urende, junto a la carretera del Aeropuerto, se convertirá en una nueva zona residencial. El proyecto está promovido por Proviaf e Inversiones Hera 2000. Proviaf es la actual propietaria de todo el antiguo centro comercial que Urende tenía en la zona y que cerró tras la crisis económica.

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha publicado ya en su tablón de anuncios el proyecto de delimitación de unidades de ejecución en el conocido como Plan Parcial O-8, que ocupa una franja de unos 100.000 metros cuadrados. El proyecto prevé una inversión de unos siete millones de euros para urbanizar la zona y posteriormente construir las viviendas.

En total, los promotores calculan que se podrán construir en la zona unas 500 viviendas. Antes, se tendrá que urbanizar y ordenar las parcelas resultantes. Así, se prevé reservar una pequeña parcela para uso industrial, dos de uso terciario y 28 para viviendas, según consta en la memoria.

El plan ya ha pasado por consejo rector y una vez superado el trámite de exposición pública será aprobado definitivamente siempre y cuando no reciba alegaciones.

